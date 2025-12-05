Pastel de yogur y plátano: la receta con solo tres ingredientes
Este postre es sano, rápido de hacer y está riquísimo, ideal para preparar en una tarde
Si a tus hijos les gusta el dulce y estás pensando en empezar a cocinar con ellos para pasar las frías tardes de invierno que se avecinan en familia y así enseñarles a disfrutar de la repostería hoy te traemos una sugerencia fácil de elaborar, sana y que no requiere demasiados ingredientes: pastel de yogur y plátano. Esta propuesta es una buena idea para cocinar con los más pequeños: no requiere mucha elaboración, es relativamente rápido y, además, no es necesario ensuciar demasiado para hacerlo.
Como bien revela su nombre, esta receta no es ni más ni menos que un pastel elaborado a base de yogur griego y plátanos, lo que ya da una idea de que se trata de un postre saludable, al que no se le añade azúcar ni ningún tipo de edulcorante.
El hecho de ser sano y de que se elabore a partir de alimentos que habitualmente se tienen en casa, hace que sea un plan socorrido para esos días en los que el mal tiempo no invita a salir a la calle y haya que buscar un plan alternativo con el que entretener a los más pequeños.
Para elaborar este postre únicamente necesitaremos tres ingredientes: huevos, yogur griego y plátanos. Además su elaboración es muy sencilla y no requiere apenas conocimientos culinarios. Basta con seguir con atención los pasos que os vamos a dar a continuación para hacerlo. Su sencillez, eso sí, no está reñida con su sabor: está buenísimo y si tienes hijos, seguro que les encantará y como no hay que añadirle azúcares ni edulcorantes, sabes que es muy sano y recomendable.
Otra de las ventajas que tiene este postre es que se puede hacer con la freidora de aire, algo que siempre es positivo, ya que es más rápido y limpio que hacerlo en el horno.
La receta de pastel de yogur y plátano
Ingredientes
- 4 huevos
- 400 gramos de yogur griego
- 3 plátanos
Elaboración
Mezclamos los ingredientes
Echamos el yogur y los huevos en un recipiente donde lo mezclamos con una cuchara.
Después añadimos los plátanos y los pasamos por la batidora
Los metemos al horno
Una vez que la mezcla esté homogénea, cogemos papel de hornear y lo ponemos en un recipiente donde echaremos la mezcla y la meteremos en el horno 40 minutos a 180ºC.
Si tenemos airfryer también podemos hacerlo con ella. En ese caso, con 30 minutos a 180ºC valdrá.
¡A comer!
Lo sacamos del horno (o de la freidora de aire), le quitamos el papel de hornear y ya está listo para comer. ¡A disfrutar!