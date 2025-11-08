Las castañas con leche son tradicionales de varias zonas de Lugo y su receta es sencilla y perfecta para los días otoñales de más frío
Con el frío del otoño es más que probable que en tus paseos de por la tarde por las calles de tu ciudad llegue hasta tus fosas nasales un aroma particular de estas fechas: el de las castañas asadas. Si bien se pueden hacer fácilmente en casa, tanto en el horno como en la freidora de aire, comerlas recién hechas mientras paseas tranquilamente por la calle es un placer que nos regala el otoño. Sin embargo, hay formas de prepararlas que son autóctonas de algunas zonas de España, como las castañas con leche.
Se trata de una receta típica de Lugo que se suele servir en otoño para el desayuno, la merienda o como postre, una preparación sencilla que nos da una idea más para hacer las castañas en los días más fríos y disfrutarlas de una forma distinta que, por si fuera, poco, está buenísima.
Las castañas con leche quizá no sean muy populares fuera de Lugo, en parte porque se trata de una receta muy propia de abuelas y que en cada casa se puede preparar de una forma distinta añadiendo o quitando algunos ingredientes. Por ejemplo, hay quien le añade miel o leche condensada y quien no lo hace, al igual que algunas personas no solo aromatizan la leche con canela, sino que lo hacen con piel de limón o de naranja e incluso con hinojo o un poco de anís.
En todo caso, te damos una receta básica para hacer las castañas con leche y, si ves que puedes añadirle algo más a tu gusto, es el momento de darle tu toque personal.
La receta de las castañas con leche
Ingredientes
- 250 gramos de castañas
- ½ litro de leche
- Una rama de canela
- Dos cucharadas de azúcar
- Piel de naranja o limón
Elaboración
Prepara las castañas
Haz un corte en cada castaña en forma de cruz para facilitar su cocción y posteriormente poder pelarlas de manera más sencilla.
Cuece las castañas en agua con sal hirviendo durante 15 minutos.
Una vez cocinadas, deja que se templen un poco y luego pélalas con la ayuda de un cuchillo para que sea más sencillo retirarles la piel.
Cocina en la leche infusionada
Incorpora en un cazo la leche con las castañas ya peladas y la canela en rama, la piel de la naranja o del limón, y el azúcar. Cocina unos 20-25 minutos a fuego medio hasta que las castañas estén tiernas.
Una vez terminada la cocción, tus castañas con leche ya están listas para servirlas y disfrutarlas por la mañana, como merienda, o servirlas como postre sorprendente a tus invitados.