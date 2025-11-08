Daniel Brito 08 NOV 2025 - 10:00h.

Las castañas con leche son tradicionales de varias zonas de Lugo y su receta es sencilla y perfecta para los días otoñales de más frío

El truco con el que distinguir las castañas asadas buenas de las que están malas

Compartir







Con el frío del otoño es más que probable que en tus paseos de por la tarde por las calles de tu ciudad llegue hasta tus fosas nasales un aroma particular de estas fechas: el de las castañas asadas. Si bien se pueden hacer fácilmente en casa, tanto en el horno como en la freidora de aire, comerlas recién hechas mientras paseas tranquilamente por la calle es un placer que nos regala el otoño. Sin embargo, hay formas de prepararlas que son autóctonas de algunas zonas de España, como las castañas con leche.

Se trata de una receta típica de Lugo que se suele servir en otoño para el desayuno, la merienda o como postre, una preparación sencilla que nos da una idea más para hacer las castañas en los días más fríos y disfrutarlas de una forma distinta que, por si fuera, poco, está buenísima.

PUEDE INTERESARTE Castañas asadas: el truco japonés para prepararlas y que queden perfectas

Las castañas con leche quizá no sean muy populares fuera de Lugo, en parte porque se trata de una receta muy propia de abuelas y que en cada casa se puede preparar de una forma distinta añadiendo o quitando algunos ingredientes. Por ejemplo, hay quien le añade miel o leche condensada y quien no lo hace, al igual que algunas personas no solo aromatizan la leche con canela, sino que lo hacen con piel de limón o de naranja e incluso con hinojo o un poco de anís.

En todo caso, te damos una receta básica para hacer las castañas con leche y, si ves que puedes añadirle algo más a tu gusto, es el momento de darle tu toque personal.

PUEDE INTERESARTE La temporada de castañas ya está aquí: tres maneras fáciles y rápidas para cocinarlas en casa