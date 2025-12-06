Iván Fuente 06 DIC 2025 - 13:00h.

El hummus tiene cada vez más seguidores, por lo que se pueden crear con infinidad de ingredientes, hasta con algas marinas

Aunque en España aún no existe la cultura de comer algas, o al menos no de manera generalizada, lo cierto es que la influencia de la cocina asiática hace que cada vez sea más común su uso culinario. También en algunas zonas europeas de la costa norte del Atlántico las algas tienen aplicación gastronómica, pero su impacto aquí es menor. En todo caso, el consumo de algas comestibles está creciendo más allá del sushi, por lo que es una buena idea conocerlo de primera mano.

En ese sentido, la propuesta que traemos hoy no va tanto del consumo de algas por sí solas y sino que vamos a realizar una receta de lo que podríamos llamar hummus de mar. Esto es: garbanzos con algas marinas de la variedad wakame. Aunque existen muchas clases de algas comestibles, hemos elegido esta, que es habitual en el sushi y está muy rica.

Las algas wakame son un plato habitual en la cocina japonesa ya que su origen está en el fondo del Mar de Japón, por lo que tiene toda la lógica que fuera en el país del sol naciente donde se comenzara a cocinar con ella. Sea como fuere, se trata de un alimento con un muchas vitaminas (C, A, B1, B2, y B3) y minerales como el hierro o el magnesio, lo que hace que sea altamente recomendable en casos de anemia. Entre sus beneficios también está su papel antioxidante y su contribución a regular los niveles de colesterol en sangre, ya que ayuda a absorber el colesterol malo en el intestino, favoreciendo su eliminación.

Más allá de sus beneficios, lo cierto es que este alga marina está entre las favoritas de los expertos en la materia, por su sabor y sus numerosas aplicaciones en la cocina. Sin ir más lejos, hoy os traemos una de ellas: esta receta de hummus que te sorprenderá

