Iván Fuente 09 DIC 2025 - 17:15h.

Una sugerencia muy socorrida para cuando no tienes tiempo ni quieres que toda la cocina quede oliendo a pescado

Seguramente no sean pocos los días en los que, tras una larga jornada, llegas a casa y no te apetece cocinar ni siquiera pensar en qué podrías comer antes de meterte a la cama. Para esos días en los que la vida acelera y el tiempo parece esfumarse te traemos esta sugerencia. Las sardinas asadas al microondas son una opción perfecta para cuando no tienes tiempo, pero quieres cenar rico sin tener que cocinar.

Las sardinas son uno de los pescados más habituales en la cocina española. Su versatilidad, ya que pueden ser tanto el plato principal como un acompañante, su sabor y sus enormes propiedades hacen de este plato una opción a tener siempre en cuenta.

Precisamente, atendiendo a sus propiedades, nos encontramos con que este pescado azul nos aporta una importante cantidad de vitamina D, ácidos grasos omega-3 y además nos ayuda a regular el LDL, es decir, el colesterol malo. Además, también es beneficiosa para la vista y para reducir la caída del pelo.