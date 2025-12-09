Sardinas asadas: la receta fácil y sin olor para hacerlas en el microondas en cinco minutos
Una sugerencia muy socorrida para cuando no tienes tiempo ni quieres que toda la cocina quede oliendo a pescado
El truco de los andaluces para freír el pescado perfecto: ni pan rallado ni huevo
Seguramente no sean pocos los días en los que, tras una larga jornada, llegas a casa y no te apetece cocinar ni siquiera pensar en qué podrías comer antes de meterte a la cama. Para esos días en los que la vida acelera y el tiempo parece esfumarse te traemos esta sugerencia. Las sardinas asadas al microondas son una opción perfecta para cuando no tienes tiempo, pero quieres cenar rico sin tener que cocinar.
Las sardinas son uno de los pescados más habituales en la cocina española. Su versatilidad, ya que pueden ser tanto el plato principal como un acompañante, su sabor y sus enormes propiedades hacen de este plato una opción a tener siempre en cuenta.
Precisamente, atendiendo a sus propiedades, nos encontramos con que este pescado azul nos aporta una importante cantidad de vitamina D, ácidos grasos omega-3 y además nos ayuda a regular el LDL, es decir, el colesterol malo. Además, también es beneficiosa para la vista y para reducir la caída del pelo.
Cómo hacer sardinas asadas al microondas
Ingredientes
- 8 sardinas
- Aceite de oliva
- Sal gruesa
- Limón
Elaboración
Preparamos las sardinas
Lo ideal es pedir que nos limpien las sardinas en la pescadería, quitando las escamas y las vísceras, sino lo hacemos nosotros en casa. Cuando estén bien limpias las ponemos en un plato apto para el microondas.
Las aliñamos
Ponemos una pizca de sal por ambas caras de cada sardinas, después exprimimos un limón y echamos el zumo resultante sobre las sardinas. También echamos un chorrito de limón.
Las metemos al microondas
Las tapamos con la tapa del microondas o con un plato y las metemos en él durante 5 minutos a máxima potencia. Pasado este tiempo, las sacamos y vemos si están bien hechas o necesitan un poquito más. Es mejor tener que ponerlas dos veces dentro del microondas que pasarnos y que se hagan demasiado.
¡A comer!
Los puristas dirán, no sin razón, que su sabor no es el mismo que el de una sardinas asadas a la parrilla, pero desde luego nadie podrá decir que no están ricas y sobre todo, ¡se hacen en menos de 10 minutos!