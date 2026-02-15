telecinco.es 15 FEB 2026 - 13:34h.

Sergio Ayala, Míster Internacional España y exnovio de Ivonne Reyes, participa en 'El precio justo'

Qué fue de Sergio Ayala: su vida actual alejada de la televisión tras participar en 'GH VIP'

Sorpresa entre los participantes de ‘El precio justo’ de este domingo. Sergio Ayala fue proclamado Míster Internacional España en el año 2019, pero ya le conocíamos por haber sido exparticipante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ (fue pretendiente de la tronista Ruth Basauri en el año 2015) y por haber participado en la quinta edición de ‘GH VIP’ en el año 2017.

En este reality, Sergio Ayala inició una relación sentimental con Ivonne Reyes, que se mantuvo varios meses después de finalizar el programa. Años más tarde, se le relacionó con Yola Berrocal y ella misma confirmó que salían juntos. Por otro lado, Sergio Ayala ha probado suerte en la política y como modelo fitness.

En la actualidad, Sergio Ayala trabaja como policía municipal y le regala una estatua a Carlos Sobera. Le acompañan varios compañeros de profesión y el presentador le pregunta sobre su segundo apellido, Pichoto. Sergio aclara que no es un apodo y Sobera bromea con él al respecto.

Así ha sido el paso de Sergio Ayala por ‘El precio justo’

Sergio Ayala se ha convertido en el cuarto y último participante del día y juega para intentar ganar un ordenar portátil valorado en 1.400 euros. Para ello, juega a ‘Vaya par’: debe intentar adivinar cuáles de los seis productos que se le presentan, comparten precio.

Los productos son los siguientes: pollo asado de granja, un bote de 900 gramos de yogurt griego natural, un bote de curry y mango de 220 mililitros, crema de coco ecológica en brik de 330 mililitros, pack de dos envases de arroz basmati para microondas y una maceta de cilantro.

Sergio Ayala no se lo piensa demasiado y escoge como base el producto número 5: los vasitos de arroz basmati. Este pack tiene un precio de 2,35 euros y ahora debe decidir cuál de los demás productos tiene el mismo precio. Tras descartar algunos de los productos, se queda con la salsa de curry y mango. ¿Logrará acertar y se llevará el ordenador portátil? La respuesta, en el vídeo.