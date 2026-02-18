Patricia Fernández 18 FEB 2026 - 00:16h.

El actor tiene una sincera conversación con Santi Millán en 'Universo Calleja'

Maxi Iglesias revela por qué se negó a hacer un papel como actor: “Iba a ser uno de los mejores sueldos que hubiera ganado en mi vida”

Maxi Iglesias no dudaba en vivir la aventura de 'Universo Calleja' en el que iba a recorrer la Columbia Británica, en Canadá y también iba a tener un momento a solas con Santi Millán, al frente del programa ante la operación de Jesús Calleja tras su caída, para hablar de su vida más privada y el momento en el que se encuentra, como también contaba detalles sobre su lado más profesional.

El actor reconocía que este viaje le pilla en un momento en el que ha tenido mucho trabajo en los últimos meses, pero siempre hace una balanza con esto: "Para valorar bien mi trabajo también me gusta parar". El que recordaba cómo fue triunfar desde tan joven: "Me sentía muy observado, lo que hice y hago siempre que puedo, es viajar, con 17 años me fui solo a Australia y allí cogí perspectiva, me di cuenta de que me gusta esta profesión, hay este efecto secundario de que estamos siempre bajo la lupa. Cogí aire y fuerza y nunca he vuelto a tener duda de si realmente estoy haciendo lo que quiero".

Además, Maxi Iglesias reconocía que le estaba viniendo muy bien este viaje con 'Universo Calleja': "Estamos descubriendo paisajes y haciendo deporte". El que confesaba que encima para él Canadá es especial: "Encima en este país, al que vine cuando era pequeño justo cuando se había muerto mi padre, cuando tenía 6 años. Vine con mi abuela porque su otro hijo vivía aquí, ya no estaba mi padre, había una cosa como de pensar que a la vuelta la realidad no iba a ser la realidad, que iba a volver y la cosa iba a estar como antes, pero lógicamente no. Ahí fue donde creo que me enamoré de lo basto de la naturaleza y esa cosa de no tener miedo a lo desconocido".

¿Qué reflexión hace Maxi Iglesias tras sufrir bullying?

Tras esto, Santi Millán le preguntaba si su físico hace que la gente no tenga la imagen de lo que es él de verdad, lo que hacía que este reflexionase: "En el colegio me han hecho bullying muchas veces y quien te lo hacía eran personas que tenían cierto físico y cierta superioridad y por eso he hecho ese ejercicio de que puedan ver en mí esa cosa de: 'me va a hacer añicos o me va a destrozar'. Y todo lo contrario, nunca usaría las cosas buenas que yo tengo para pisotear a la gente que tengo enfrente".