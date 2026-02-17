Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años: se investiga a familiares

Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes.

Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, eran sordomudas.

Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local, ha adelantado el diario Levante.

El padre y marido de las víctimas ha encontrado los cuerpos degollados tras derribar la puerta de la casa a patadas. El hombre ha acudido a su vivienda después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de wasap, según Las Provincias. La foto de la niña muerta también la recibió, según este mismo medio, el jefe de la Policía Local de Xilxes, que avisó de inmediato a la Guardia Civil.

El hombre estaba muy nervioso, pero ha facilitado los primeros datos a los investigadores sobre la persona que podría haber cometido el doble asesinato. Sin embargo, tiene antecedentes por violencia de género y había salido de prisión hace poco, por lo que podría convertirse en el primer sospechoso del doble crimen.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.

Las investigaciones se centran en familiares de las víctimas por amenazas

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil se han centrado en el círculo de amistades de las víctimas, ya que habían sido amenazadas por un pariente cercano. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, eran sordomudas.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.

Agentes del Grupo de Personas (Grupo de Homicidios) y del laboratorio del Servicio de Criminalística de la Comandancia de Castellón se han desplazado también al lugar.