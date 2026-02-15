Famosos como Edurne, Ernesto Sevilla y Antonio Banderas habrían tenido problemas por hablar en sus redes sociales sobre marcas de bebidas alcohólicas

Muchos famosos están incumpliendo la ley en redes sociales y podrían ser multados con hasta 100.000 euros por ello: Publicidad encubierta, retribuciones en especia y promoción de productos no homologados. '¡Vaya fama!' ha tenido acceso al registro de denuncias. Actores, influencers, futbolistas y cantantes, nadie está a salvo.

Antonio Banderas, Kira Miró, Oriana Marzoli, Edurne, Blanca Romero, Alexia Putellas, Lola Lolita, Jessica Bueno o David Bustamante tienen algo en común: todos ellos pertenecen a la lista de los influencers infractores.

'¡Vaya fama!' se ha puesto en contacto con Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, para saber qué generadores de contenidos están en el punto de mira: "La gran mayoría de los infractores lo son por publicidad engañosa, recomiendan productos sin especificar que se trata de publicidad".

Las infracciones de Kira Miró, Edurne o Dani Rovira entre otros

Por ejemplo, la actriz Kira Miró no anunció en redes sociales que estaba publicitando una conocida marca de embutidos. A Dani Rovira le pasó lo mismo con una marca de chocolate para untar y a David Bustamante con una conocida bolsa de patatas.

Por otro lado, famosos como Edurne, Ernesto Sevilla y Antonio Banderas habrían tenido problemas por hablar en sus redes sociales sobre marcas de bebidas alcohólicas: "Estos temas nos preocupan bastante porque sabemos que una parte importante de sus seguidores son adolescentes", explica Alejandro Perales.