Tamara Gorro habla tras conocerse que mantiene una relación con el torero Cayetano Rivera

La postura de Ezequiel Garay tras salir a la luz la presunta relación de Tamara Gorro con Cayetano Rivera

Hace una semana salió a la luz la relación sentimental que Tamara Gorro y Cayetano Rivera vendrían teniendo desde hace unos meses. Muchos fueron los que se sorprendieron al saber que la influencer y el torero llevaban meses conociéndose y que, aunque poca gente lo sabía, habían sido vistos juntos en el aeropuerto antes de emprender un viaje junto a unos amigos. '¡Vaya fama!' no ha perdido detalle de la última hora de esta incipiente pareja y les espera a su llegada al aeropuerto.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro quieren "dar normalidad" a su relación

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han realizado un viaje juntos ¿para celebrar su primer San Valentín? Lo cierto es que han estado en las islas paradisíacas de Maldivas y un equipo del programa se traslada hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para captar su primera imagen juntos. ¿Cómo actuarán cuando aterricen? Almudena del Pozo tiene información al respecto después de hablar con el entorno de Tamara: "Cuando lleguen, lo que van a hacer es darle absoluta normalidad a lo suyo".

"Es verdad que, la semana pasada, cuando salió la noticia, ella sobre todo, se agobia muchísimo porque hay gente muy importante para ella a la que no le había contado nada, simplemente les había contado que estaba ilusionada con una persona, pero no había contado más datos. Una vez que ha pasado todo esto, una vez ha pasado esta semana, una vez que han pasado ellos de vacaciones, disfrutando, está la cosa mucho más tranquila. Su cabeza, sobre todo", añade la periodista.

Por todo ello, "lo que quieren hacer (Cayetano Rivera y Tamara Gorro) cuando lleguen al aeropuerto es darle esa normalidad. Entienden, obviamente, que no están haciendo nada malo, que son dos personas solteras, adultas, estupendas, disfrutando del momento y del uno del otro y que le quieren dar, pues eso, normalidad absoluta, ni esconderse ni llegar haciendo una fiesta absoluta. Normalidad con los compañeros que estén allí", informa Almudena del Pozo.

Primeras palabras de Tamara Gorro tras salir a la luz su relación con Cayetano Rivera

Un equipo del programa ha podido hablar con Tamara Gorro. En su momento, le escribió a la influencer para preguntarle por esta relación pero, hasta ahora, no había respondido: "Está bien, está contenta, se la ve feliz, pero ha recibido muchos mensajes, se siente abrumada con la situación mediática". Este es parte del mensaje que ha escrito al redactor del programa: "No quiero decir nada. Ya sabes que, estar en este lado, no me gusta nada".