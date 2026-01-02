Iván Fuente 02 ENE 2026 - 15:00h.

Te damos tres sugerencias con las que sorprender a tus amigos

El aperitivo hecho con pimientos de Padrón que te encantará

Compartir







Antes de las Navidades, en Navidades, después de las fiestas, por algún cumpleaños, porque hay puente, porque hace tiempo que no nos juntamos... Cualquier motivo es bueno para juntarse con amigos. La cultura española es conocida por su facilidad para celebrar la vida.

Esas celebraciones muchas veces son en bares o restaurantes, pero en otras tantas ocasiones son en la casa o el merendero. En estos casos, a veces el anfitrión se encarga de la comida, otras lo hacen unos pocos y también hay momentos en los que todos los asistentes aportan su granito de arena. Para estos casos, en los que cada uno lleva algo de comer, traemos tres sugerencias que dejarán a todos boquiabiertos.

PUEDE INTERESARTE Siete cenas para bajar de peso sin remordimientos

Además de esas sugerencias, os dejamos un extra que se hace en menos de un minuto, está buenísimo y sirve para picar en prácticamente cualquier contexto. Esta idea es muy sencilla: se trata de abrir una latilla de mejillones sobre una bolsa de patatas fritas con sal. Primero abrimos la bolsa de manera transversal y después vertemos el contenido de la lata encima de las patatas. Sencillo, rápido y muy bueno.

PUEDE INTERESARTE El aperitivo, gran tradición española

Anchoas con sobaos a la plancha

Este sorprendente aperitivo apenas entraña dificultad. Necesitamos sobaos pasiegos, anchoas y mantequilla con sal. Primero cortamos los sobaos en trozos de un dedo de grosor, después echamos un poco mantequilla con sal en una sartén y tostamos los trozos de sobao por ambas caras

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por último, ponemos las tostas de sobaos en un plato y sobre cada una de ellas ponemos un par de anchoas. Con esto ya tendríamos listo el aperitivo, pero aún se le puede dar un toque más añadiendo ralladura de limón por encima.

Sardinas ahumadas

En los últimos tiempos se ha puesto de moda a través de las redes sociales, ahumar sardinas en lata con una servilleta, un proceso que genera algunas dudas desde el punto de vista de la salud. A pesar de ello, las sardinas ahumadas son una excelente opción como aperitivo.

Si podemos ahumarlas al momento, con una sartén y papel de horno, en menos de 10 minutos las tendremos listas. Únicamente necesitamos envolver las sardinas con papel para hornear y echarlas una gota de aceite antes de pasarlas vuelta y vuelta por la sartén. Aunque no es un proceso largo, sí que es algo engorroso, ya que puede generar algo de mal olor.

En caso de que no queramos hacer esto, existe otra posibilidad y es comprar las sardinas ahumadas en lata y calentarlas al momento. La mejor forma de hacerlo, sin duda, es con agua caliente, ya que con el microondas se resecan. Para ello hay que echar agua caliente, casi hirviendo en una fuente y meter dentro la lata de sardinas ya abierta. Eso sí, el nivel del agua no debe repasar la altura de la lata, para que no entre dentro. De esta forma tendremos sardinas ahumadas calientes en pocos minutos.

Bombones salados de queso y jamón de pato

La tercera sugerencia son unos bombones de queso y jamón de pato que tampoco tiene ninguna complicación. Para realizarlo necesitaremos queso de cabra de rulo y jamón de pato en lonchas.

La idea es hacer bolitas de queso de cabra y forrarlas con tiras de jamón de pato. Una buena forma de hacerlo es cortar en tiras las lonchas de jamón y dejarlas estiradas para poner en el centro la bola de queso que haremos a mano. Luego enrollamos la tira de jamón y listo. Este aperitivo se ha de servir frío, por lo que es recomendable dejarle un rato en el frigorífico.