Alejandra Rubio, emocionada tras publicar su primer libro: "He parido mi primera novela. Estoy súper contenta"

Alejandra Rubio ha cumplido uno de sus sueños al debutar como escritora con 'Si decido arriesgarme'. La hija de Terelu Campos ha dado el salto a la literatura bajo el seudónimo de Ale Rubio.

Pocas horas después, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha estado en el plató del programa para contarnos cómo se siente tras 'parir' su primera novela.

"He parido mi primera novela y estoy súper contenta. Ya está en preventa y sale a la venta físicamente el 13 de mayo. La podéis comprar para que no quedéis con ella", ha comenzado

Alejandra, que ha sido madre hace poco más de un año, ha admitido que le ha sido complicado sacar tiempo para todo: "Han sido dos años muy complicados. He sacado tiempo de las piedras Es una novela romántica-erótica y le quero dar las gracias a Planeta".

Un proyecto profesional, editado por Planeta, en el que la la colaboradora de 'Vamos a ver' se aleja de su imagen mediática para sumergir a sus lectores en una historia de ficción cargada de tensión, dilemas morales y una trama que promete no dejar indiferente. Un triángulo amoroso en el que, según su sinopsis, una joven se enamora del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión.