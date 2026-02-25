Patricia Fernández 25 FEB 2026 - 20:12h.

'Tentaciones Privé' enseña las pruebas a Olatz y habla de nuevo con Carlota, la chica con la que se habría liado Albert Barranco

Olatz, en el pasado programa de ‘Tentaciones Privé’ descubría en el plató el testimonio de una chica que aseguraba haberse acostado con Albert Barranco cuando ya estaban juntos. Lo que él negaba completamente, pero que dejaba con la mosca detrás de la oreja a la extentadora de ‘La isla de las tentaciones 9’ que pedía a nuestro programa que le mostrasen las pruebas que le demostrasen que esta infidelidad de su pareja es real.

Y Olatz conectaba desde su casa por videollamada con el programa, donde contaba cómo ha estado tras que saliera a la luz todo esto: “Estoy muy mal, llevo una semana malísima después delo que pasó. Discutimos, le hice enseñarme la conversación y no existía. No sé si ha existido o la ha borrado, hemos estado mal, yo he estado triste y distante esperando a que me enseñéis algo”

“Nos pediste pruebas y tengo que decirte que me da mucha pena, pero las tenemos”, le decía Marta Peñate y esto hacía que ella se rompiese por completo: “Lo sabía, te juro que no me lo merezco, sé cómo le he tratado y cómo le cuidado y sé que no… mira que me había avisado todo el mundo, pero he preferido creerle”.

'Tentaciones Privé' muestra las pruebas de la infidelidad a Olatz

Y cuando conseguía tranquilizarse, ‘Tentaciones Privé’ le mostraban las pruebas en las que se veía a Carlota, esta chica que asegura que estuvo con Barranco una noche de enero, en el ascensor del hotel en el que él se quedaba y una conversación con su amiga en el que confirmada todo lo sucedido. Y unas imágenes muy cerca de ella, que le acaricia la espalda.

“¿Se puede saber a qué hora es el vídeo?”, preguntaba ella visiblemente afectada y Peñate le daba todos los detalles: “El vídeo es de madrugada, tenemos todas las pruebas, en el vídeo que se graba en el ascensor ella nos dice el nombre del hotel en el que se queda Barranco y coincide. El programa antes de enseñártelo lo ha analizado todo y todo apunta a que no miente”.

“Tenía la esperanza de que hubiera mentira porque a Albert le dijo que también se había acostado con Gerard y es mentira…” Momento en el que Gerard confirmaba que esto era verdad: “Me la encontré el domingo y me vino con muchas confianzas, si te soy sincero la veo una busca famas que no sabe dónde agarrarse”.

Pese a que Olatz estaba de acuerdo con las palabras de Gerard, tenía claro que el que le ha sido desleal es Barranco: “A esta persona no la pienso perdonar en la vida, claro que os creo”.

Marta Peñate le pedía a Olatz que le dijera a Barranco hablar con el programa y ella aseguraba que este no quería: “Se siente atacado porque es verdad, es un cobarde. Pedí las pruebas y os agradezco en el alma saber lo que tengo en casa”.

Carlota vuelve a hablar con 'Tentaciones Privé' y Olatz reacciona

Además, Asier Montaño entraba tras este momento en el plató donde aseguraba haber hablado con Carlota, la que le había negado que hubiera estado con Gerard, que ha dado de nuevo su versión a ‘Tentaciones Privé’: “Claro que entré al hotel, te abre la puerta la recepcionista y te tienes que registrar, apuntaron mi DNI. Que enseñe la carpeta de la galería, la privada, que tiene llena de vídeos y seguramente siga teniendo el mío. A mí ese personaje no me va a dejar de mentirosa”.

Albert Barranco irrumpe en directo, muy enfadado

Tras esto, Albert Barranco irrumpía en directo muy enfadado con todo lo que estaba escuchando: “¿Qué voy a tener un video de una tía con la que no he estado? No me apetece meterme en un circo y que no me apetece. A mí que me importa que haya estado en el hotel…” El que negaba completamente haberse grabado este vídeo y continuaba negando haberse liado con ella, el que no dudaba en marcharse del directo.

Momento en el que Olatz tomaba una rotunda decisión: “Yo no voy a seguir con una persona así, lo siento mucho. Tengo mis cosas aquí, pero me las llevaré todas, hago mi maleta y me voy. No voy a alargar esto, cada vez va a ser una nueva y si vas perdonando… Mi relación con él está terminada”. La que se despedía entre lágrimas y emocionaba a Marta Peñate con su dolor.