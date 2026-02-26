Los hechos implicarían a cuatro menores, uno de ellos inimputable, y se produjeron, presuntamente, en el baño de un centro comercial de Valencia

La denuncia de la víctima de la violación grupal entre menores en Valencia: “No quiero nada con vosotros”

Las autoridades continúan investigando a los tres menores detenidos por la presunta violación grupal a una compañera de instituto de 13 años en los baños de un centro comercial de Valencia. Además, habría un cuarto implicado, pero inimputable por no llegar a los 14 años. La pena a la que se enfrentan sus otros tres compañeros, además, podría verse agravada porque también habrían difundido y grabado la violación. Uno de ellos ha admitido que tuvo sexo consentido con ella un día antes y lo grabó para tener un “recuerdo”.

Dos de los implicados tienen 14 años, mientras otro de ellos tiene 15 y el inimputable 13. Todos ellos aseguran que las relaciones sexuales con la menor fueron consentidas y para ello han presentado conversaciones por redes sociales donde afirman que así lo prueban, incluido las mantenidas con una amiga que también habría estado presente en ese centro comercial en el que se contextualizan los hechos.

Los menores, en libertad vigilada y con orden de alejamiento

Mientras la investigación prosigue, los tres acusados están en libertad vigilada y con una orden de alejamiento de 50 metros respecto a la víctima. Se enfrentan, además de al delito de agresión sexual a una persona menor de 14 años con acceso carnal, a un delito contra la intimidad y revelación de secretos por haber grabado además, presuntamente, la agresión sexual.

Al respecto, los tres menores imputables habrían negado también en la Fiscalía de Menores que la grabasen sin su permiso, aunque según informa el medio Las Provincias, uno de ellos, –que sería con el que habría quedado la víctima para ir al centro comercial–, si habría admitido grabarla, pero el día anterior, cuando mantuvo sexo consentido con ella en los baños del instituto. Según su declaración, y de acuerdo al citado medio, el adolescente, de 14 años, dijo que lo hizo “para tener un recuerdo” del día en que perdió su virginidad.

