Almudena no puede contener las lágrimas al recordar uno de los motivos por los que sentía inseguridad cuando Darío salía de fiesta

Almudena y Darío protagonizan un tenso cara a cara en su reencuentro de 'Tentaciones Prive': "No entierra el hacha de guerra"

Borja dejó caer que Almudena Porras, su actual pareja, era celosa porque quizás Darío le daba motivos, razón por la cual tanto su expareja como Marta Peñate le preguntan a la andaluza en 'Tentaciones Privé' cuales eran.

Sin embargo, esta pregunta parece atragantársele a Almudena porque las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos y a penas es capaz de pronunciar alguna palabra.

¿Qué acciones de Darío provocaban inseguridad en Almudena?

Uno de los ejemplos que Almudena da en el programa es que "ponía el móvil en modo avión" y, aunque "por ahora" no le ha llegado ninguna información de que le haya sido infiel cuando estaban juntos, lo cierto es que esto generaba una gran inseguridad en ella que, a día de hoy, asegura que la está trabajando.

"Yo ponía el modo avión en el momento en el que ya empezaba a ver mensajes de ataques de por qué me había ido un sábado, que si era el día para estar juntos, lo que ya he dicho mil veces", explica Darío. "Lo ponía porque estaba incómodo y no estaba a gusto con mis amigos cuando estaba con ellos. Realmente era una inseguridad de ella porque no sé qué se pensaría que yo hacía cuando salía porque ella sabe de sobra que la he respetado", añade.

Sin embargo, Gerard opina que la inseguridad viene de que él tampoco tenía comunicación: "Yo es que con mi pareja tendría comunicación y le diría 'Oye, yo esto no lo voy a aguantar y no voy a seguir con una relación así' y no la dejo en modo avión como que está loca". Pero Darío asegura que "eso se ha hablado": "El problema es que ella no lo concebía".