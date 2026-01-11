Batido de arándanos y frutas: otra forma de ayudar al cuerpo contra las infecciones de orina
Los arándanos tienen muchísimas propiedades y hay diversas formas de comerlos
¿Y si el camino hacia lo sostenible es meter proteína de insectos en yogures y pasteles?
Desde la antigüedad se ha dicho que los arándanos ayudan a combatir las infecciones de orina. Una afirmación que la ciencia ha confirmado asegurando que su consumo ayuda a prevenir este tipo de dolencias. También hay otros estudios que dicen que ayuda a mitigar los síntomas de la cistitis, por lo que su ingesta es altamente recomendable para este tipo de situaciones, muy típicas de esta época del año, por otra parte.
Más allá de sus propiedades, los arándanos son unos frutos pequeños, pero con mucho sabor, lo que les hace ideales para utilizar en la repostería y a la hora de hacer batidos con otras frutas.
Precisamente, hoy os proponemos un batido de arándanos y plátano. Una bebida ideal para tomar en cualquier momento y que te ayudará a prevenir infecciones de orina.
La receta de batido de arándanos y plátano
Ingredientes
- 300 gramos de arándanos
- 2 plátanos
- 180 mililitros de leche
- 75 gramos de azúcar
Elaboración
Preparamos la fruta
Lavamos los arándanos y pelamos los plátanos. Estos últimos los partimos en tres o cuatro cachos y los echamos a la batidora.
Echamos la leche
Añadimos la leche al recipiente de la batidora y comenzamos a triturar.
Añadimos azúcar
Mientras batimos la mezcla vamos añadiendo poco a poco el azúcar. Continuamos triturando hasta que el batido esté homogéneo, con una textura esponjosa.
Listo
Podemos meterlo en la nevera para que se enfríe y disfrutarlo así o simplemente ponerlo en un vaso y tomárnoslo.