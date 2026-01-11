Iván Fuente 11 ENE 2026 - 07:00h.

Los arándanos tienen muchísimas propiedades y hay diversas formas de comerlos

¿Y si el camino hacia lo sostenible es meter proteína de insectos en yogures y pasteles?

Compartir







Desde la antigüedad se ha dicho que los arándanos ayudan a combatir las infecciones de orina. Una afirmación que la ciencia ha confirmado asegurando que su consumo ayuda a prevenir este tipo de dolencias. También hay otros estudios que dicen que ayuda a mitigar los síntomas de la cistitis, por lo que su ingesta es altamente recomendable para este tipo de situaciones, muy típicas de esta época del año, por otra parte.

Más allá de sus propiedades, los arándanos son unos frutos pequeños, pero con mucho sabor, lo que les hace ideales para utilizar en la repostería y a la hora de hacer batidos con otras frutas.

Precisamente, hoy os proponemos un batido de arándanos y plátano. Una bebida ideal para tomar en cualquier momento y que te ayudará a prevenir infecciones de orina.