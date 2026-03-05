Aida Lídice 05 MAR 2026 - 08:30h.

Aida Lídice nos da la versión vegana y casera para hacer unos bollos rellenos de chocolate caseros que se hacen de forma fácil en airfryer

Panna cotta vegana: la receta del postre sin lácteos y con cuatro ingredientes

Compartir







Cuando se piensa en la infancia muchos de los recuerdos vienen acompañados de momentos gastronómicos, especialmente con sabor dulce de esos postres o preparaciones que comías cuando eras niño y que, con el tiempo, dejaste de comer. Uno de esos dulces puede ser los bollitos de cacao que comprabas en la dulcería o en el supermercado. ¿Y si pudieses hacer esos bollos en casa de manera sencilla? Y lo mejor, que sean completamente veganos.

Para saber cómo hacer esos bollos de chocolate veganos Aida Lídice, conocida en redes sociales como BeginVeganBegun, nos da el paso a paso de su receta en un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’. De esta manera, la cocinera nos cuenta cómo prepararlos de manera fácil para tener una alternativa casera para las meriendas o para los desayunos, además de ser 100% vegana.

PUEDE INTERESARTE Ramen vegetal: la receta fácil y reconfortante para cenar un buen caldo

En el vídeo Aida Lídice da todas las claves del proceso de la receta, que se puede hacer sin problema alguno con la freidora de aire en apenas 10 minutos cuando tengas la masa hecha y hayas dado forma a los bollitos. Además, como la masa tiene que reposar durante al menos una hora, la cocinera ofrece un truco que aprendió de su abuela para ese momento.

Cómo hacer los bollitos de cacao veganos Personas 4 pax. Dificultad Baja Ingredientes 50 gramos de margarina derretida 100% vegetal

50 gramos de leche de soja (u otra vegetal)

75 gramos de agua

1 pizca de sal

50 gramos de azúcar

12 gramos de levadura fresca

275 gramos de harina de trigo

75 gramos aproximadamente de crema de cacao vegana Elaboración Paso a paso Hacer estos bollos de cacao veganos es muy sencillo. En el vídeo tienes todos los detalles para hacer la masa y cómo montar bien el bollo antes de llevarlo a cocinar a la freidora de aire.

PUEDE INTERESARTE Curry de tofu y cacahuete: una receta vegana sorprendente y llena de sabor

Panna cotta vegana

En el último vídeo de ‘Recetas veganas’ el protagonista también fue un dulce con la panna cotta que Aida Lídice nos mostró como preparar sin usar lácteos y que se prepara en apenas 15 minutos, aunque luego debe pasar unas horas en la nevera antes de comerla.