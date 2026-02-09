Panna cotta vegana: la receta del postre sin lácteos y con cuatro ingredientes

Aida Lídice 09 FEB 2026 - 10:00h.

Aida Lídice nos da su receta de panna cotta sencilla y apta para veganos, ya que no lleva lácteos entre sus ingredientes

Ramen vegetal: la receta fácil y reconfortante para cenar un buen caldo

Compartir







Muchas veces las personas que siguen una dieta vegana también tienen que renunciar a determinados postres, no solo a comidas principales, pues una gran mayoría de los bocados dulces cuentan con ingredientes de origen animal. No obstante, eso no quiere decir que no puedan comer dulce, es más, se pueden hacer en casa 100% vegetales sin ningún tipo de problema, como la receta de la panna cotta que te traemos hoy, una versión del postre italiano apto para veganos y, lo mejor, fácil de hacer.

Esa es la receta que nos cuenta cómo hacer Aida Lídice, más conocida en redes sociales como BeginVeganBegun, en un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’. En él, la cocinera nos cuenta el paso a paso sencillo de esta panna cotta, que no tiene demasiada complicación, tan solo tener todos los ingredientes en casa para ponerse manos a la obra con el postre.

A lo largo del vídeo Aida Lídice ofrece todos los pasos que hay que dar para que la panna cotta sin lácteos te salga perfecta y no tengas ningún tipo de problema, además de la mejor forma de desmoldarla una vez haya pasado el tiempo suficiente en la nevera. Y aunque son solo cuatro ingredientes, recuerda que puedes darle tu toque personal acompañándola con tu sirope o fruta de temporada favorita.