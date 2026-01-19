Ramen vegetal: la receta fácil y reconfortante para cenar un buen caldo

Aida Lídice 19 ENE 2026 - 08:00h.

BeginVeganBegun nos enseña cómo hacer un buen ramen vegetal con un caldo consistente, sabroso y perfecto para los días más frescos

En los días más fríos lo que comemos juega un papel fundamental. No solo por todas las propiedades que cada ingrediente nos puede aportar para mantener fuerte nuestro organismo, sino porque apetecen platos más calientes, reconfortantes y que nos ayuden a mantenernos en calor. Para ello hay infinidad de sopas, cremas o guisos, pero también puedes prepararte un ramen 100% vegetal en casa ideal para cualquier cena y que se prepara de forma sencilla.

Esa es la receta que Aida Lídice, conocida en redes sociales como BeginVeganBegun, nos trae en un nuevo vídeo de ‘Recetas veganas’, donde nos enseña a hacer la receta típica japonesa en una versión vegana que se puede preparar de forma sencilla y con un resultado sabroso, calentito y perfecto para comer o cenar en los días más invernales para ayudar al cuerpo a entrar en calor.

Como siempre, Aida Lídice da en el vídeo el paso a paso detallado para que la receta te salga a la perfección y te quede un caldo consistente y lleno de sabor que combinar con los toppings que ella propone para hacer un plato completo que, seguramente, se va a convertir en uno de tus favoritos para este invierno.

Cómo hacer el ramen vegetal Personas 2 pax. Dificultad Media Ingredientes Para el caldo 1 litro de caldo de verduras

2 cucharadas de pasta de miso

1 cucharada de salsa de soja

1 hoja de alga nori

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de jengibre en polvo

1 zanahoria

1 cebolla pequeña Toppings 200 gramos de fideos de arroz (o los que tengas)

150 gramos de tofu (firme, en cubos)

1 taza de espinacas frescas

1 taza de champiñones laminados

1 trocito de alga nori cortada en tiras

Cayena al gusto Elaboración Paso a paso Cómo en cada vídeo de 'Recetas veganas' Aida Lídice da todos los detalles de la preparación de la receta en el vídeo. En él da algunos consejos para preparar el ramen y que tenga un sabor espectacular. Para los fideos recomienda que sean de arroz, pero pueden ser otros que tengas en casa, cocinándolos según las instrucciones del que elijas.

