El secreto para que las croquetas en el airfryer crujan por fuera y sean jugosas por dentro

Se debe tener en cuenta el tipo y tamaño de croqueta, así como el modelo de airfryer a utilizar

A todos nos gustan las croquetas con rebozado fino, crujientes por fuera y tiernas por dentro

Dependiendo del tipo de croqueta se recomienda utilizar diferentes temperaturas en busca del tostado perfecto

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MadridHay una teoría italiana, que dice que la croqueta fue creada por los cocineros florentinos de Catalina de Medici que la acompañaron a su boda en Marseille con Enrique II de Orleans en 1533. Se atribuyen ser los inventores de la bechamel gracias a que esta reina inició una revolución gastronómica en el país galo. Se trata de uno de los alimentos más utilizados como tapa en los aperitivos de toda España.

Las croquetas son una porción de masa de distintas formas, aunque tradicionalmente suele ser ovalada o redonda y suele estar rellena de bechamel e ingredientes como jamón, pollo, huevo, boletus… las variedades pueden ser tan amplias como gustos. Para hacer unas buenas croquetas ricas, lo primero es hacer una buena salsa bechamel para croquetas, es lo que realmente marca la diferencia entre una buena croqueta y otra. Freírlas tampoco es moco de pavo, pues todos buscamos que queden tiernas por dentro y crujientes por fuera.

La airfryer ha aterrizado también en el mundo de la croqueta facilitando notablemente la búsqueda de la perfección a la hora de cocinarlas. No obstante, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de preparar esta deliciosa comida.

Modelo de freidora de aire: cada modelo tiene diferentes tamaños, tiempos y temperaturas.

cada modelo tiene diferentes tamaños, tiempos y temperaturas. La cantidad de croquetas: no hay que apilarlas unas encima de las otras, se deben colocar en toda la bandeja dejando huecos entre unas y otras.

no hay que apilarlas unas encima de las otras, se deben colocar en toda la bandeja dejando huecos entre unas y otras. El tamaño de la croqueta.

Tipo de croqueta. No es lo mismo prepara unas caseras, que frescas o congeladas.

Croquetas caseras recién hechas

Precalentar la freidora de aire a 200 ºC.

Colocalas todas en una bandeja sin que queden las unas encima de las otras.

Echa con un spray aceite de oliva por encima.

Dale vueltas a las croquetas para que se engrasen por todos lados.

Introduce las croquetas en la freidora de aire y dejarlas durante 5-7 minutos a 200 ºC, dependiendo de lo doradas que te gusten.

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Croquetas caseras congeladas

Precalienta la freidora de aire a 200 ºC.

Saca las croquetas del congelador, sigue todos los pasos previamente indicados: colócalas en una bandeja y embadurna con el aceite justo y necesario.

Cocínalas en la freidora de aire durante 10 minutos a 200 ºC.

Croquetas frescas de supermercado o carnicería

De nuevo, espolvorea aceite sobre la bandeja, intentando que todos los lados de las croquetas tengan un mínimo de AOVE.

Programa la 'air fryer' entre 195 ºC y 200 ºC, durante 12-15 minutos, dependiendo de la temperatura que hayas. Con esta temperatura va a ser la ideal para que queden tiernas por dentro y firmes y crujientes por fuera. Como a todos nos gustan, vaya.

Croquetas congeladas de supermercado

Esparce un poco de AOVE sobre las croquetas.

Introduce en la freidora de aire y deja que se hagan durante 195 ºC o 200 ºC, durante 12-15 minutos.

Trucos para que queden perfectas