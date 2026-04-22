Lorena Romera 22 ABR 2026 - 10:58h.

La pareja ya hablaba de llamar así a su hija cuando participaba en 'Supervivientes'

Claudia Martínez y Mario González aclaran si mostrarán o no la cara de su bebé en redes

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Claudia Martínez y Mario González han revelado el nombre que han escogido para la hija que están esperando. Alcanzada la semana 20 de embarazo, la pareja de 'La isla de las tentaciones' ha puesto fin a semanas de incertidumbre, compartiendo con sus seguidores uno de los momentos más emotivos y esperados. Un anuncio muy especial, ya que es un cierre de círculo de un capítulo que comenzó hace dos años, cuando participaban en 'Supervivientes'. En aquel momento, estando en Honduras, se hacían un test de embarazo que resultaba negativo. Sin embargo, ya fantaseaban con la idea de ser padres e incluso tenían claro el nombre que, finalmente, llevará su bebé.

Cuando participaban en 'Supervivientes', la pareja vivía un susto y la influencer accedía a someterse a una prueba de embarazo. Era negativa. En ese momento, respiraban aliviados. Pese a todo, los enamorados no descartaban el convertirse en padres. Hasta habían hablado del nombre que le pondrían a la criatura. "Nos ha dicho Claudia que le gustaría ser madre y que os gusta el nombre de Valentina", comentaba Jorge Javier Vázquez en pleno directo.

"Sí, ya lo hemos hablado", confirmaba Mario, visiblemente ilusionado. Hoy, ese nombre cobra todo el sentido del mundo. Los que fueran participantes de 'La isla de las tentaciones' han compartido este momento en redes sociales, que ocurrió en 5 de abril de 2024, junto a imágenes de la fiesta de su gender reveal que, por cosas del destino, la celebraron justo dos años después, el 5 de abril de 2026.

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Un vídeo con el que han confirmado el nombre de la pequeña. "Valentina, te esperamos desde mucho antes de lo que crees". Estas palabras, como era de esperar, han generado una oleada de cariño por parte de sus seguidores, que aún recuerdan aquel momento en 'Supervivientes' y celebran que la pareja haya mantenido su promesa.