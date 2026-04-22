La Consejería de Salud aún no ha precisado la causa exacta de la muerte, aunque se han puesto en marcha los protocolos para evitar contagios

Muere una niña de cinco años por meningitis en un hospital de Málaga

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MálagaLa niña de cinco años que murió el lunes en el Hospital Materno Infantil de Málaga por una meningitis estaba vacunada de las del tipo A, W, C e Y, pero no tenía la de la B, que habría sido la causante del fallecimiento, según las primeras informaciones sobre el deceso.

Al parecer, la pequeña, natural de la localidad malagueña de Vélez, estaba correctamente vacunada según el calendario del Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero aún no tenía la inmunización de la meningitis de tipo B porque todavía, por su edad, no le correspondía, según avanza Málaga Hoy.

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Activan el protocolo para evitar posibles contagios de meningitis

Pese a que el Servicio Andaluz de Salud ha mejorado la protección frente a la enfermedad ampliando el calendario para cubrir no solo la inmunización frente a la meningitis C, sino también frente a la A, W, C e Y en una sola vacuna, y frente a la B en otra, el hecho de que esta última se haya incorporado posteriormente al plan de vacunación causa que haya determinados cortes de edad con niños no vacunados sobre ésta, salvo que lo hayan hecho fuera del SAS.

Al respecto, por el momento, la Delegación de Salud no ha ahondado en detalles, aunque sí ha apuntado que se han llevado a cabo “los trabajos de profilaxis necesarios y que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar la causa definitiva de la muerte, que se produjo pese a todos los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida.

En ese sentido, y como parte de esas medidas de prevención para evitar posibles contagios, Salud se ha puesto en contacto con la familia de la niña, su entorno, el centro escolar y el personal del Hospital de Vélez y del Materno Infantil de Málaga, hospitales a los que la familia acudió en busca de ayuda para la niña.

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En esa línea, el área de Epidemiología, junto al Distrito Sanitario de la Axarquía, han asumido la puesta en marcha del protocolo pertinente para la trazabilidad de los contactos estrechos de la menor y evitar contagios.