Pedro Jiménez 22 ABR 2026 - 01:33h.

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Sin duda, si hay una palabra que define a Gerard Arias después del ultimátum que ha dado, fuera de sí y en pleno directo tras la gran bronca que mantuvo con Claudia Chacón -y que hemos visto en la palapa- es arrepentimiento. De hecho, hay un gesto que define bien eso. Durante la prueba de recompensa, su equipo ('Playa Derrota') ha conseguido la victoria y ha podido degustar un total de cuatro tortillas de patatas en un tiempo determinado.

Pues bien, tras la cuenta atrás de María Lamela, hemos visto a un Gerard sin inmutarse y negando con la cabeza después de que María Lamela le invitase a comer: "Te la has ganado junto a ellos". "No, se lo han ganado más ellos", ha dicho el concursante, en lo que han sonado a unas claras palabras de arrepentimiento. La presentadora ha insistido y Gerard "se ha alegrado" de que se coman la recompensa.

María Lamela ha insistido una tercera vez, ya que el tiempo ha corrido y Gerard no se llevaba nada a la boca: "Para mí no es un día de celebración. He hecho la prueba porque quiero ayudar a mis compañeros y porque quiero que disfruten. Pero para mí... tengo el estómago cerrado. No creo que sea un día para celebrar".