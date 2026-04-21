Pedro Jiménez 21 ABR 2026 - 22:52h.

Así ha sido la llegada de la nueva pareja y esta ha sido la reacción de sus compañeros en las dos villas: no te lo pierdas

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Una nueva pareja ha aterrizado este martes en 'La isla de las tentaciones 10', como hemos podido ver en la última entrega que Telecinco ha emitido del reality. Sus nombres son Lucas y Yuliana, que llegan tras la marcha de José y Nerea este mismo lunes después de su tensa 'hoguera de las sombras' en donde dedicieron su futuro.

Por un lado ha llegado Lucas, con muchísima energía e irrumpiendo por completo en 'Villa Montaña': "No os sorprendáis tanto que no es para tanto", ha dicho. "¿Este quién es?", ha preguntado Luis, impresionado. El gallego se ha presentado con unas palabras a modo de introducción y ha conocido a sus nuevos compañeros, muy alegres de ver una nueva cara en la villa.

Además, ha conocido a las tentadoras, con alguna sorpresa que otra, como la que se ha llevado con Claudia, a quien conoce de fuera del reality. Y no es la única soltera que 'sabe de su existencia': Lucas también conoce de fuera a Fátima. Además, ha revelado que está afrontando esta aventura para intentar erradicar los problemas de celos que tienen ambos en la relación.

Yuliana irrumpe en 'Villa Deseo' y hace muy 'buenas migas' con Leila

Por otro lado, Yuliana también ha hecho su 'entrada triunfal' en 'Villa Deseo', en donde nada más entrar ha conocido a los que serán sus nuevos compañeros en los próximos días: "Hay mucha compañía aquí". Una Yuliana que ha reconocido que es una persona muy "celosa e insegura", por lo que quiere de esta experiencia resolver esos baches que tiene en su relación y así que todo, en un futuro, vaya mejor.

Yuliana ha dejado claro que va a dejarse llevar porque es una aventura única y una experiencia que hay que vivir al máximo. En ese momento, Leila ha bromeado con el resto de sus compañeras: "Sois iguales". Y es que si alguien necesitaba Leila estos días es la entrada de alguien así, puesto que la canaria está fluyendo mucho, algo que parece que el resto de sus compañeras no están haciendo mucho y que todo parece indicar que Yuliana va a hacer, disfrutar al máximo.