La bebé permanece intubada en la UVI del Hospital Universitario de Toledo en estado grave

Cronología de víctimas mortales en España a causa de ataques de perros en los últimos años

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Blanca, una bebé de 22 meses ha sido ingresada de urgencia tras ser atacada este domingo por varios perros cuando jugaba en el jardín de su casa en la localidad de Talavera de la Reina, Toledo. Los canes serían propiedad de un vecino.

La menor permanece en la UVI en estado grave en el Hospital Universitario de Toledo, mientras la Policía Nacional investiga el ataque, según ha confirmado a EFE la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

"Intubada y estado crítico"

Esther Zamora, madre de la niña ha explicado a EFE que la bebé salió al jardín de la casa y fue atacada por los perros de unos vecinos, de raza lobo americano. Tras el ataque, ha señalado la madre, no han querido ni ver las cámaras de la zona.

En declaraciones a los medios de comunicación, la madre asegura que "ahora mismo solo estamos centrados en ella" y en que "salga adelante", y ha añadido que "lo que ha pasado ha sido un accidente fatal".

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La cadena SER ha recogido otros testimonios de la mujer en los que aporta más datos sobre el estado de su hija que permanece "intubada y estado crítico, pero ya está más estable, que para nosotros ya eso es un gran paso".

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También reconoce que "están siendo momentos complicados para la familia, por decirlo suavemente, pero no perdemos la fe, confiamos en que se va a recuperar".

Según el citado medio, la familia ha iniciado una cadena de oración con el lema 'Un Ave María por Blanca', que ha recibido el apoyo de la sociedad talaverana. "Desde aquí hago un llamamiento a toda la gente para que, por favor, recen por ella, para que le arranquemos a la Virgen el milagro en su pronta recuperación", comparte Esther Zamora.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.