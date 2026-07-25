Fiesta 25 JUL 2026 - 20:27h.

Tamara Gorro preocupa con su comunicado desde el hospital: "Os diría que todo está perfecto, pero no lo está"

Cayetano Rivera reacciona al comunicado de Tamara Gorro con una inesperada y sorprendente respuesta

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Hace unas semanas, Tamara Gorro preocupó a su familia virtual al publicar una imagen en un hospital. Pocos más detalles dio la influencer al respecto y esto hizo no solo saltar todas las alarmas, sino que también provocó algunas críticas como las de Alexia Rivas en 'Fiesta', que no dudó en decir que si no iba a decir el motivo de su visita al hospital, que no publicase nada.

El comunicado de Tamara Gorro desde el hospital

Tamara Gorro no solo ha respondido a todas estas críticas que ha recibido, sino que ha publicado un nuevo vídeo a través de sus redes sociales en el que aclara que lleva cuatro días ingresada en el hospital con "un susto muy grande". La creadora de contenido, que ha decidido desactivar los comentarios de sus publicaciones, da algunos detalles al respecto.

"La montaña rusa, que a todos nos pasa, pero chico, esta vez le ha dado por la salud", cuenta Tamara Gorro, que confiesa que ha recibido un aluvión de mensajes de cariño y de preocupación por su salud. Por eso ha decidido hacer este comunicado: "Ya pasará... os diría que está todo perfecto, pero no lo está, pero lo va a estar... lo va a estar".

Tamara Gorro dice dirigirse solamente a su familia virtual para darles una explicación a su ausencia en redes y prefiere guardar silencio a la hora de hablar del diagnóstico de lo que le sucede, a no dar más detalles sobre lo que ha provocado su ingreso hospitalario. "Feliz Verano, me cago en la leche, yo este no he podido disfrutarlo como quería", confiesa Tamara en su despedida antes de apagar de nuevo el móvil para desconectar de las redes sociales mientras se recupera en el hospital.

En este vídeo Tamara Gorro dice que le dan igual las críticas que pueda recibir por lo que está haciendo, pero que le pesaba más el hecho de querer dar una explicación a su familia virtual y tranquilizar y pedir disculpas a algunos de allegados a los que no les había advertido de su ingreso hospitalario. Eso sí, se mantiene positiva y su actitud es tranquilizadora.

La foto de Cayetano Rivera para apoyar a Tamara Gorro

Por su parte, Cayetano Rivera se ha pronunciado también a través de las redes sociales y ha publicado una significativa fotografía junto a Tamara Gorro en la que aparecen besándose en la playa. "Volverás a brillar... más fuerte", son las significativas palabras del torero que acompañan a esta romántica instantánea de la pareja en uno de sus viajes. Esta foto ha sorprendido mucho porque Cayetano Rivera no se suele pronunciar sobre su relación con Tamara Gorro.