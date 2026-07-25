Cremosas, veganas y sin culpa: las galletas de chocolate y aguacate que arrasan
La intensidad del cacao se suaviza con la untuosidad del aguacate, dando lugar a un sabor profundo, redondo y sorprendentemente adictivo
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Las galletas de chocolate y aguacate son casi una obsesión una vez que las pruebas. Cremosas, intensas, con ese punto indulgente que buscamos cuando el cuerpo pide dulce, pero con un giro inesperado, son veganas, sin gluten y sin azúcar.
Sí, has leído bien. Lo que a primera vista podría parecer una combinación improbable, chocolate y aguacate, se transforma en una experiencia sorprendentemente deliciosa. Porque cuando el aguacate entra en la ecuación, no lo hace para aportar sabor dominante, sino para regalar una textura suave, casi aterciopelada, que convierte cada bocado en un pequeño placer.
En un momento en el que buscamos alternativas más conscientes sin renunciar al disfrute, esta receta se posiciona como una de las favoritas. Es rápida, fácil y perfecta para esos días en los que el antojo de dulce aparece sin previo aviso. No necesitas ingredientes complicados ni técnicas avanzadas. Solo ganas de probar algo diferente… y dejarte sorprender.
Aguacate y chocolate: el dúo que no sabías que necesitabas
Hablar de esta receta es hablar de dos ingredientes que, por separado, ya tienen mucho que decir. Pero juntos… elevan el resultado a otro nivel.
El aguacate ha pasado de ser un básico de tostadas a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la cocina saludable. Rico en grasas saludables, especialmente ácido oleico, contribuye al buen funcionamiento del organismo y aporta una sensación de saciedad duradera. Pero lo más interesante, en el contexto de esta receta, es su capacidad para sustituir grasas menos interesantes como la mantequilla o los aceites refinados.
Gracias a su textura cremosa, el aguacate actúa como una base perfecta para masas dulces. Aporta humedad, suavidad y una consistencia que se traduce en galletas jugosas por dentro, ligeramente crujientes por fuera.
El cacao puro, especialmente en versiones sin azúcares añadidos, no solo es delicioso, también es una fuente natural de antioxidantes. Asociado a la mejora del estado de ánimo y a pequeños momentos de placer consciente, el chocolate aporta ese toque indulgente que transforma una receta saludable en algo realmente apetecible.
En definitiva, no se trata solo de una receta “healthy”. Se trata de una nueva forma de entender el dulce, más consciente, más nutritiva y, sin embargo, igual de placentera y además hecho en casa, eso siempre suma.
Receta galletas aguacate y chocolate
Ingredientes
- 1 huevo
- 1/2 aguacate grande
- 40 g de crema de cacahuete sin azúcar
- 20 g de cacao amargo
- 1 cda tipo te de polvo para hornear
- 1 cda tipo te de extracto de vainilla
- 1 cda tipo te de edulcorante liquido
Elaboración
Crea la base cremosa
En un bol, mezcla el aguacate con el huevo, la crema de cacahuete, el cacao, el polvo de hornear y el extracto de vainilla. Tritura o remueve bien hasta conseguir una masa suave, homogénea y sin grumos.
Prepara la bandeja
Coloca papel de horno o usa una bandeja antiadherente para evitar que se peguen.
Da forma a tus galletas
Con ayuda de una cuchara, reparte la masa en pequeñas porciones sobre la bandeja. Aplánalas ligeramente para darles forma de galleta (salen unas 3 unidades).
El toque irresistible (opcional)
Añade chips de chocolate por encima para un extra de sabor y textura.
Al horno
Hornea a 200 °C durante unos 15 minutos, hasta que estén ligeramente firmes por fuera.
Deja templar… y disfruta
Sácalas del horno, deja que reposen unos minutos… y prepárate para un bocado cremoso, intenso y absolutamente delicioso.