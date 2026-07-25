Sanidad pide evitar estar al aire libre y usar mascarilla en zonas cercanas al incendio en Madrid
"Si sales de casa y hay humo o ceniza utiliza mascarilla FFP2/95 y gafas para proteger los ojos", aconsejan desde Sanidad
Las recomendaciones de Protección Civil por los incendios en Madrid: mascarilla FFP2 y ventanas cerradas
MadridLa ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido no permanecer al aire libre por la mala calidad del aire de la zona cercana a los incendios, que "no es buena", con valores de PM2'5, es decir, con partículas contaminantes suspendidas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micras, como consecuencia de los incendios.
García ha asegurado en una publicación en su cuenta de la red social X que estos valores se encuentran "muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)" y por ello pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los incendios, entre ellos la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la ministra reclama a la ciudadanía que busque atención sanitaria si nota problemas para respirar, dolor en el pecho o falta de aire.
Olor a quemado
Del mismo modo, pide prestar especial atención a las personas vulnerables a tu alrededor, al tiempo que mantenerse informado a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.
El humo y la intrusión de masas de aire de origen africano hace que el cielo de Madrid haya amanecido con un color marrón y la atmósfera desprende un olor a quemado, lo que ha provocado que muchos vecinos y turistas hayan vuelto a ponerse la mascarilla y a cerrar las ventanas de las casas.
Reducir viajes y permanecer en interiores
García también comparte un archivo con las recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales, en la que se pide reducir viajes innecesarios, permanecer en interiores y mantener la calma.
En el hogar, estas recomendaciones piden mantener el hogar fresco, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y no barrer ni sacudir el polvo, ya que ello dispersa partículas en el aire.
Más de 20.000 hectáreas arrasadas
Hasta el momento son ya entre 13.000 y 15.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Ávila y cerca de 10.000 en la región madrileña, según datos del Ministerio del Interior, si bien la Comunidad de Madrid eleva la superficie quemada a unas 12.000 hectáreas.