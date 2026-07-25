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Incendio

Sanidad pide evitar estar al aire libre y usar mascarilla en zonas cercanas al incendio en Madrid

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El cielo ha amanecido de color marrón en zonas cercanas a los incendios. A. Pérez Meca - Europa Press
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MadridLa ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido no permanecer al aire libre por la mala calidad del aire de la zona cercana a los incendios, que "no es buena", con valores de PM2'5, es decir, con partículas contaminantes suspendidas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micras, como consecuencia de los incendios.

García ha asegurado en una publicación en su cuenta de la red social X que estos valores se encuentran "muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)" y por ello pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los incendios, entre ellos la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

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Asimismo, la ministra reclama a la ciudadanía que busque atención sanitaria si nota problemas para respirar, dolor en el pecho o falta de aire.

Olor a quemado

Del mismo modo, pide prestar especial atención a las personas vulnerables a tu alrededor, al tiempo que mantenerse informado a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.

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El humo y la intrusión de masas de aire de origen africano hace que el cielo de Madrid haya amanecido con un color marrón y la atmósfera desprende un olor a quemado, lo que ha provocado que muchos vecinos y turistas hayan vuelto a ponerse la mascarilla y a cerrar las ventanas de las casas.

Reducir viajes y permanecer en interiores

García también comparte un archivo con las recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales, en la que se pide reducir viajes innecesarios, permanecer en interiores y mantener la calma.

En el hogar, estas recomendaciones piden mantener el hogar fresco, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y no barrer ni sacudir el polvo, ya que ello dispersa partículas en el aire.

Más de 20.000 hectáreas arrasadas

Hasta el momento son ya entre 13.000 y 15.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Ávila y cerca de 10.000 en la región madrileña, según datos del Ministerio del Interior, si bien la Comunidad de Madrid eleva la superficie quemada a unas 12.000 hectáreas.

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