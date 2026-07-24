El equipo de '¡De viernes!' lee en directo el reciente comunicado de Kiko Rivera desde el hospital

En Mediaset Infinity encontrarás todos los programas completos de '¡De viernes!'

Compartir







En '¡De viernes!' interrumpen el programa para dar una última hora: Kiko Rivera acaba de publicar un comunicado. Es Beatriz Archidona quien lee las palabras del DJ en voz alta para los espectadores.

El comunicado de Kiko Rivera

"Lo primero que quiero decir es que ya estoy en planta y evolucionando favorablemente", comenzaba el escrito. Seguía señalando la intencionalidad por la que ha sido emitido: "Escribo estas palabras para que las personas que de verdad se preocupan por mí puedan saber cómo estoy por mi propia voz y no a través de rumores o informaciones que no vienen de primera mano".

Continuaba aclarando que, a pesar de las informaciones, los únicos que saben de su estado de salud son su familia y las personas más cercanas: "Nadie más sabe cómo estoy, por eso os pido que no deis por ciertas las informaciones que están saliendo. Muchas veces se habla sin tener conocimiento real de la situación y se terminan creando historias que no se corresponden con la realidad".

"Las personas que antes podían tener acceso a información de mí ya no existen y ahora mi vida y mi recuperación están protegidas por quienes realmente están a mi lado", aclara.

El DJ confiesa cómo se ha sentido a lo largo de los meses desde que su nueva relación salió a la luz. "Esa presión constante y ese estrés acumulado han terminado pasando factura y he vuelto a sufrir un infarto cerebral", comenta.

Continúa tranquilizando sobre su estado actual y concluye agradeciendo a Lola, su madre y sus tíos: "Teneros cerca es una de las cosas que más fuerza me da".