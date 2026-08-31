Mejillones a lo Berasategui en tu casa: más baratos e igual de ricos
El sabor del mar en su versión más sencilla, elegante, llena de matices al más puro estilo chef de Estrella Michelin
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Los mejillones en escabeche al estilo de Martín Berasategui pertenecen a esas recetas que saben a mar, calma y tradición, que no necesita artificios para brillar. En cada bocado se concentra la esencia de la cocina bien hecha, producto de calidad, respeto por el ingrediente y técnica afinada con los años.
Prepararlos en casa no solo es posible, sino que puede convertirse en una experiencia casi terapéutica. El aroma del vinagre templado mezclándose con el aceite de oliva, el leve toque del pimentón y la frescura del mejillón recién abierto crean una sinfonía que transforma cualquier cocina en un pequeño rincón del Cantábrico.
Lo mejor de esta receta es su honestidad. No hay trampas ni ingredientes imposibles. Solo mejillones frescos, elementos naturales y una elaboración que, aunque sencilla, exige mimo. El resultado es un escabeche equilibrado, profundo y elegante, donde cada matiz tiene sentido. Y sí, puedes conseguirlo en casa por mucho menos dinero, sin renunciar al sabor que esperarías en un gran restaurante.
Mejillones: pequeños tesoros llenos de beneficios
Más allá de su sabor, el mejillón es uno de esos alimentos que sorprenden por todo lo que aportan. A menudo infravalorado, este molusco es en realidad un auténtico concentrado de nutrientes esenciales.
Es rico en proteínas de alta calidad, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan una alimentación equilibrada sin recurrir a carnes más pesadas. Además, contiene una gran cantidad de minerales como hierro, zinc y yodo, fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo.
Otro de sus puntos fuertes es su contenido en ácidos grasos omega-3, conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular. También aporta vitaminas del grupo B, especialmente B12, clave para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. Y todo esto con un aporte calórico bastante bajo, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes quieren cuidarse sin renunciar al placer de comer bien.
Pero si hay algo que hace especialmente versátil al mejillón es la cantidad de formas en las que puede prepararse. Al vapor, en salsa marinera, a la vinagreta… las opciones son casi infinitas. Sin embargo, el escabeche ocupa un lugar especial. No solo potencia su sabor, sino que además permite conservarlos durante más tiempo, intensificando con los días ese equilibrio entre acidez, grasa y especias que lo hace tan irresistible. El escabeche no es solo una técnica, es una forma de entender la cocina. Una manera de transformar lo sencillo en memorable.
El secreto está en el detalle
Aunque pueda parecer una receta simple, hay pequeños gestos que marcan la diferencia entre unos mejillones correctos y unos realmente espectaculares.
El primero, y quizá más importante, empieza antes incluso de encender el fuego, la limpieza. Retirar bien las barbas del mejillón no es solo una cuestión estética, sino de textura y pureza de sabor. Es un paso que requiere paciencia, pero que garantiza que el resultado final sea limpio y agradable en boca.
Una vez limpios, llega el momento de la cocción, y aquí es donde muchos fallan. El mejillón no necesita largos tiempos ni complicaciones. Al contrario, cuanto más breve y precisa sea la cocción, mejor será el resultado. Basta con ponerlos en una olla y esperar a que se abran. En ese instante exacto, hay que retirarlos.
Este punto es crucial, si permanecen demasiado tiempo al calor, la carne se encoge, pierde su jugosidad natural y adquiere esa textura gomosa que tantos asocian erróneamente con el propio mejillón. No es el producto, es la técnica.
El siguiente paso es el escabeche, donde entra en juego otro de los secretos clave, el equilibrio. Aquí, la filosofía es clara y sin complicaciones. La proporción entre vinagre y aceite debe ser uno a uno, tal y como dictan los recetarios tradicionales. Este equilibrio permite que ninguno de los dos elementos domine sobre el otro, creando una armonía perfecta.
Porque sí, puedes tener en tu casa unos mejillones a lo Berasategui. Más baratos. Igual de ricos. Y, probablemente, aún más satisfactorios.
Mejillones de Martín Berasategui
Ingredientes
- Mejillones frescos, 2 kg
- Cebolla roja, 2 ud
- Dientes de ajo, 6 ud
- Vino blanco seco, 100 ml
- Vinagre de vino, 150 ml
- Aceite de oliva virgen extra, 150 ml
- Tomate frito, 6 cucharadas soperas
- Pimentón dulce, 1 cucharada sopera al ras
- Guindilla, 1 ud
- Laurel, 1 hoja
- Pimienta negra en grano, 1 cucharadita
- Sal, al gusto
Elaboración
Limpieza impecable
Empieza lavando bien los mejillones bajo el grifo. Retira las barbas con un gesto firme, tirando siempre hacia la parte más estrecha de la concha para evitar que se rompan. Este pequeño detalle marcará la diferencia.
La base del sabor
Pica finamente las cebollas rojas y los dientes de ajo. En una cazuela amplia, añade un buen chorro de aceite de oliva y sofríe junto con la hoja de laurel y unos granos de pimienta negra.
Cocinar con calma
Deja que todo se rehogue a fuego medio durante unos 15 minutos. Remueve de vez en cuando hasta que la cebolla esté suave y translúcida, liberando todo su dulzor.
El toque aromático
Incorpora la guindilla troceada y vierte el vino blanco. Justo después, añade los mejillones limpios y tapa la cazuela para que se abran con el vapor.
El punto perfecto
A medida que los mejillones se vayan abriendo, retíralos uno a uno sin esperar al resto. Así evitarás que se cocinen de más y mantendrán toda su jugosidad. Resérvalos en un cuenco.
Construyendo el escabeche
En el mismo caldo, añade el pimentón, el tomate frito, el vinagre y el aceite de oliva virgen extra. Aquí empieza la magia del escabeche.
Integrar sabores
Lleva la mezcla a ebullición y deja que hierva suavemente entre 4 y 5 minutos. Verás cómo los aromas se intensifican y se vuelven irresistibles.
Preparar el bocado
Apaga el fuego y deja que el escabeche se temple. Mientras tanto, separa con cuidado la carne de los mejillones de sus conchas.
El reposo final (clave)
Introduce los mejillones en el escabeche templado, tapa el recipiente y déjalo reposar en la nevera durante 24 horas. Este tiempo hará que los sabores se integren y alcancen su mejor versión.