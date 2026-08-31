El sabor del mar en su versión más sencilla, elegante, llena de matices al más puro estilo chef de Estrella Michelin

Berasategui y sus 50 años de 'garrote': "Me chifla dar felicidad"

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Los mejillones en escabeche al estilo de Martín Berasategui pertenecen a esas recetas que saben a mar, calma y tradición, que no necesita artificios para brillar. En cada bocado se concentra la esencia de la cocina bien hecha, producto de calidad, respeto por el ingrediente y técnica afinada con los años.

Prepararlos en casa no solo es posible, sino que puede convertirse en una experiencia casi terapéutica. El aroma del vinagre templado mezclándose con el aceite de oliva, el leve toque del pimentón y la frescura del mejillón recién abierto crean una sinfonía que transforma cualquier cocina en un pequeño rincón del Cantábrico.

Lo mejor de esta receta es su honestidad. No hay trampas ni ingredientes imposibles. Solo mejillones frescos, elementos naturales y una elaboración que, aunque sencilla, exige mimo. El resultado es un escabeche equilibrado, profundo y elegante, donde cada matiz tiene sentido. Y sí, puedes conseguirlo en casa por mucho menos dinero, sin renunciar al sabor que esperarías en un gran restaurante.

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Mejillones: pequeños tesoros llenos de beneficios

Más allá de su sabor, el mejillón es uno de esos alimentos que sorprenden por todo lo que aportan. A menudo infravalorado, este molusco es en realidad un auténtico concentrado de nutrientes esenciales.

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Es rico en proteínas de alta calidad, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan una alimentación equilibrada sin recurrir a carnes más pesadas. Además, contiene una gran cantidad de minerales como hierro, zinc y yodo, fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo.

Otro de sus puntos fuertes es su contenido en ácidos grasos omega-3, conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular. También aporta vitaminas del grupo B, especialmente B12, clave para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. Y todo esto con un aporte calórico bastante bajo, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes quieren cuidarse sin renunciar al placer de comer bien.

Pero si hay algo que hace especialmente versátil al mejillón es la cantidad de formas en las que puede prepararse. Al vapor, en salsa marinera, a la vinagreta… las opciones son casi infinitas. Sin embargo, el escabeche ocupa un lugar especial. No solo potencia su sabor, sino que además permite conservarlos durante más tiempo, intensificando con los días ese equilibrio entre acidez, grasa y especias que lo hace tan irresistible. El escabeche no es solo una técnica, es una forma de entender la cocina. Una manera de transformar lo sencillo en memorable.

El secreto está en el detalle

Aunque pueda parecer una receta simple, hay pequeños gestos que marcan la diferencia entre unos mejillones correctos y unos realmente espectaculares.

El primero, y quizá más importante, empieza antes incluso de encender el fuego, la limpieza. Retirar bien las barbas del mejillón no es solo una cuestión estética, sino de textura y pureza de sabor. Es un paso que requiere paciencia, pero que garantiza que el resultado final sea limpio y agradable en boca.

Una vez limpios, llega el momento de la cocción, y aquí es donde muchos fallan. El mejillón no necesita largos tiempos ni complicaciones. Al contrario, cuanto más breve y precisa sea la cocción, mejor será el resultado. Basta con ponerlos en una olla y esperar a que se abran. En ese instante exacto, hay que retirarlos.

Este punto es crucial, si permanecen demasiado tiempo al calor, la carne se encoge, pierde su jugosidad natural y adquiere esa textura gomosa que tantos asocian erróneamente con el propio mejillón. No es el producto, es la técnica.

El siguiente paso es el escabeche, donde entra en juego otro de los secretos clave, el equilibrio. Aquí, la filosofía es clara y sin complicaciones. La proporción entre vinagre y aceite debe ser uno a uno, tal y como dictan los recetarios tradicionales. Este equilibrio permite que ninguno de los dos elementos domine sobre el otro, creando una armonía perfecta.

Porque sí, puedes tener en tu casa unos mejillones a lo Berasategui. Más baratos. Igual de ricos. Y, probablemente, aún más satisfactorios.