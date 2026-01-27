El sándwich favorito de Martín Berasategui: "Para chuparse los dedos"

Daniel Brito 27 ENE 2026 - 09:58h.

Martín Berasategui no solo cocina los mejores platos estrella Michelin, sino que también es capaz de convertir un simple sándwich en un placer gourmet

En ocasiones parece que los grandes chefs que acumulan múltiples estrellas Michelin en su palmarés solo comen en los mejores restaurantes, también en su día a día, y que en casa se preparan platos con grandes elaboraciones, los mejores ingredientes y que tardan horas en terminar. A veces pasa eso, pero en general los cocineros más reputados también bajan a lo terrenal, culinariamente hablando, y hacen preparaciones sencillas que cualquiera puede replicar en su hogar.

Eso le ocurre hasta al mismísimo Martín Berasategui, quien hace tiempo compartió con XL Semanal la receta de uno de sus sándwiches favoritos que consigue elevar a gourmet una preparación tan popular en todos los hogares sin demasiado esfuerzo y que, según el vasco, está “para chuparse los dedos”.

Se trata de una preparación sencilla donde el protagonismo cae en el aguacate y la anguila ahumada, consiguiendo un equilibrio perfecto de sabores que es ideal para servir como aperitivo o para una cena diferente y ligera con la que sorprender a tu pareja.

