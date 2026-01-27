El sándwich favorito de Martín Berasategui: "Para chuparse los dedos"
Martín Berasategui no solo cocina los mejores platos estrella Michelin, sino que también es capaz de convertir un simple sándwich en un placer gourmet
Berasategui y sus 50 años de 'garrote': "Me chifla dar felicidad"
En ocasiones parece que los grandes chefs que acumulan múltiples estrellas Michelin en su palmarés solo comen en los mejores restaurantes, también en su día a día, y que en casa se preparan platos con grandes elaboraciones, los mejores ingredientes y que tardan horas en terminar. A veces pasa eso, pero en general los cocineros más reputados también bajan a lo terrenal, culinariamente hablando, y hacen preparaciones sencillas que cualquiera puede replicar en su hogar.
Eso le ocurre hasta al mismísimo Martín Berasategui, quien hace tiempo compartió con XL Semanal la receta de uno de sus sándwiches favoritos que consigue elevar a gourmet una preparación tan popular en todos los hogares sin demasiado esfuerzo y que, según el vasco, está “para chuparse los dedos”.
Se trata de una preparación sencilla donde el protagonismo cae en el aguacate y la anguila ahumada, consiguiendo un equilibrio perfecto de sabores que es ideal para servir como aperitivo o para una cena diferente y ligera con la que sorprender a tu pareja.
La receta del sándwich favorito de Martín Berasategui
Ingredientes
Para el sándwich
- 8 rebanadas de pan de molde
- 8 lonchas de anguila ahumada
- 8 quesitos en triángulos
- Mantequilla
- Cebollino picado
- Sal
- Crema de aguacate casera
Para la crema de aguacate casera
- 150 gramos de aguacate maduro
- 50 mililitros de agua
- 1 cucharada de zumo de limón
- 1 cucharada de zumo de lima
- Ralladura de lima verde
- 1 punta de jengibre rallado
Elaboración
Para la crema de aguacate
En un vaso batidor añade el aguacate con el poco de agua y tritura todo. Después incorpora los zumos y la ralladura de lima y de jengibre con un punto de sal y vuelve a triturar para que todo se integre a la perfección.
Para el sándwich
Tuesta el pan en una sartén con un poco de mantequilla para que se doren.
Extiende en cada una de las rebanadas una capa de quesitos y otra de crema de aguacate.
Pon los trozos de anguila ahumada en una de las caras del pan, añade el cebollino y cierra el sándwich.
Mete el sándwich en el horno precalentado a 180ºC durante unos minutos para que el queso se funda bien y el pan termine de quedar bien crujiente.
Sirve los sándwiches como prefieras acompañado de un poco más de crema de aguacate si te ha sobrado.