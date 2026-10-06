Cómo hacer estas sabrosas galletas, ideales para acompañar con una taza de café o té

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Crujientes por fuera, delicadas por dentro y con ese inconfundible sabor a mantequilla que hace prácticamente imposible comer solo una. Hay recetas que no necesitan presentaciones sofisticadas para conquistar y estas galletas de mantequilla son el mejor ejemplo. Basta hornear una tanda para que el aroma que sale del horno haga que todo el mundo termine acercándose a la cocina con la misma pregunta: ¿ya están listas?

La inspiración está inevitablemente en esas famosas galletas danesas de mantequilla que durante generaciones hemos asociado a las características latas metálicas. Un dulce sencillo, elegante y tremendamente reconocible que demuestra cómo unos pocos ingredientes bien combinados pueden dar como resultado una auténtica tentación.

En esta ocasión, además, podemos jugar con dos versiones para conseguir una caja todavía más irresistible. Por un lado, unas galletas de mantequilla y vainilla, suaves y aromáticas, perfectas para quienes disfrutan de los sabores clásicos. Por otro, unas galletas de mantequilla con chocolate, más intensas y golosas, capaces de conquistar a quienes siempre necesitan añadir un poco de cacao a la vida.

Son perfectas para acompañar el café, preparar una merienda especial o tener algo dulce esperando en la cocina. Y sí, la idea es guardarlas en una bonita lata para ir disfrutándolas poco a poco. El verdadero reto será conseguir que quede alguna para guardar.

Qué son las galletas de mantequilla

Las galletas de mantequilla son una de esas recetas en las que la sencillez juega a favor. Su masa se basa fundamentalmente en mantequilla, azúcar y harina, aunque a partir de ahí aparecen ingredientes que permiten aromatizarlas o crear diferentes versiones. Vainilla, cacao, chocolate o pequeños toques de frutos secos pueden cambiar completamente el resultado.

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La mantequilla es la auténtica protagonista. No solo aporta sabor, sino que también interviene directamente en esa textura tan característica, ligeramente crujiente al morder y mucho más delicada a medida que se deshace en la boca.

Aunque encontramos versiones de las galletas de mantequilla en numerosos países, las galletas danesas han terminado convirtiéndose en uno de sus referentes más reconocibles internacionalmente.

Las clásicas cajas metálicas, muchas veces redondas y decoradas en tonos azules, forman parte de la propia identidad de estas galletas. Su función, más allá de resultar bonitas, es práctica, una lata bien cerrada ayuda a proteger las galletas de la humedad y permite mantener durante más tiempo esa textura crujiente que buscamos.

Mantequilla y vainilla

Si queremos empezar por la versión más tradicional, la vainilla es probablemente la mejor compañera para la mantequilla. Su aroma potencia la parte más dulce y delicada de la receta sin esconder el sabor principal.

La clave de unas buenas galletas de mantequilla y vainilla comienza precisamente por trabajar correctamente la mantequilla. Una textura manejable permite mezclarla con el azúcar hasta conseguir una preparación suave y cremosa. Después se incorpora la vainilla, que será la responsable de perfumar la masa y darle ese aroma tan apetecible.

La harina se añade hasta conseguir una masa uniforme que podamos trabajar y dar forma. Aquí podemos elegir entre diferentes acabados: hacer pequeñas piezas redondas, utilizar cortadores o recurrir a una manga pastelera si la consistencia de la masa lo permite para conseguir esas formas onduladas que recuerdan inmediatamente a las clásicas galletas danesas.

El horneado también tiene su importancia. No buscamos unas galletas excesivamente tostadas. Lo ideal es que mantengan un tono claro y empiecen a adquirir un ligero color dorado en los bordes. Al salir del horno pueden parecer todavía algo tiernas, pero terminarán de adquirir consistencia a medida que se enfríen.

Chocolate: para los más golosos

Y si la receta de vainilla representa la versión más clásica, el chocolate introduce ese punto de intensidad capaz de transformar completamente una misma base. Las galletas de mantequilla y chocolate conservan todo aquello que nos gusta de la receta original: una textura delicada, el sabor de la mantequilla y ese punto crujiente irresistible. Pero el cacao o el chocolate aportan profundidad y hacen que el resultado sea todavía más goloso.

Una de las opciones consiste en incorporar cacao a la propia masa. De esta manera conseguimos unas galletas oscuras y aromáticas en las que el chocolate está presente desde el primer bocado. Es importante mantener un buen equilibrio entre los ingredientes para que el cacao no haga desaparecer por completo el sabor de la mantequilla, que debe continuar siendo uno de los protagonistas.

Además se puede utilizar el chocolate para el acabado. Podemos sumergir parcialmente las galletas ya frías en chocolate fundido o dibujar pequeñas líneas sobre su superficie. Una vez que el chocolate se haya endurecido, tendremos unas galletas especialmente vistosas y perfectas para regalar.

Incluso podemos preparar las dos variedades al mismo tiempo. Una tanda de vainilla y otra de chocolate colocadas juntas dentro de una lata crean ese efecto surtido que recuerda inevitablemente a las cajas tradicionales.

Galletas de mantequilla y vainilla Personas 10 pax. Tiempo 40 min. Dificultad Media Ingredientes 190 g de mantequilla en pomada

1 vaina de vainilla

70 g de azúcar glas

30 g de huevo

225g de harina

2 g de sal Elaboración Prepara la crema de mantequilla Bate la mantequilla en pomada junto con la sal y las semillas de vainilla hasta conseguir una mezcla suave y cremosa. Añade el azúcar Incorpora el azúcar glas y continúa batiendo hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. Incorpora el huevo Añade poco a poco el huevo previamente batido y vuelve a mezclar hasta que quede completamente integrado. Prepara la masa Tamiza la harina e incorpórala a la preparación. Mezcla suavemente hasta conseguir una masa lisa, uniforme y fácil de trabajar. Da forma a las galletas Introduce la masa en una manga pastelera con boquilla de estrella o rizada. Sobre una bandeja cubierta con papel de horno, forma las galletas dejando un poco de separación entre ellas. Hornea Lleva las galletas al horno y cocina a 160 ºC durante aproximadamente 20 minutos, hasta que estén hechas y ligeramente doradas. Deja enfriar Retira las galletas del horno y pásalas con cuidado a una rejilla. Déjalas enfriar completamente a temperatura ambiente antes de decorarlas. . El toque de chocolate Templa el chocolate y sumerge una parte de cada galleta para crear una fina cobertura. Déjalas reposar hasta que el chocolate se endurezca