Lía Gómez 11 AGO 2026 - 13:40h.

Con solo cinco ingredientes podrás preparar unas gominolas caseras ricas en antioxidantes y proteínas.

Gominolas para niños que no comen golosinas: tres recetas fáciles

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Las gominolas caseras son una alternativa sencilla a las industriales, ya que permiten controlar los ingredientes y reducir la cantidad de azúcar. Además, pueden convertirse en un snack diferente tanto para niños como para adultos, aprovechando las propiedades de alimentos como los arándanos, el yogur y la gelatina.

En esta receta, los arándanos aportan color, sabor y una buena dosis de antioxidantes, especialmente antocianinas, compuestos que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo. También son una fuente de vitamina C y fibra, nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a una buena salud digestiva.

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Las gominolas fáciles de hacer en casa: un dulce para los pequeños y colágeno para los adultos Ingredientes 2 tazas de arándanos.

Medio vaso de agua.

1 cucharada de gelatina en polvo sin sabor.

1 yogur natural.

1 cucharada de miel. Echamos dos tazas de arándanos y un poco de agua en una olla y lo ponemos a hervir a fuego suave. Cuando los arándanos estén blandos, apagamos el fuego y añadimos una cucharada de gelatina en polvo. Removemos bien hasta que se disuelva por completo y dejamos que la mezcla se temple. Después la pasamos a un vaso de batidora o licuadora, añadimos un yogur y una cucharada de miel y trituramos hasta obtener una textura muy suave. Untamos un recipiente con un poco de mantequilla o aceite para evitar que la mezcla se pegue, vertemos el contenido y lo llevamos al frigorífico durante unas dos horas. Una vez haya cuajado, solo queda desmoldar, cortar en pequeños cuadrados o con moldes divertidos y disfrutar.

¿Por qué estas gominolas pueden ser una buena opción?

La gelatina es una proteína que procede del colágeno y aporta aminoácidos como la glicina y la prolina. Aunque consumir gelatina no significa que el colágeno vaya directamente a la piel o las articulaciones, sí proporciona los componentes que el organismo utiliza para fabricar sus propias proteínas. La evidencia científica sobre beneficios específicos en la piel o las articulaciones sigue siendo limitada, pero sí se trata de una fuente de proteína de buena calidad.

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El yogur añade proteínas, calcio y fermentos lácticos, que pueden contribuir al mantenimiento de la microbiota intestinal cuando contiene cultivos vivos. Por su parte, la miel aporta un toque dulce, por lo que conviene utilizarla con moderación, especialmente si las gominolas están destinadas a niños.

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Un capricho más saludable

Estas gominolas no sustituyen a la fruta fresca, pero sí pueden ser una alternativa más saludable a las golosinas comerciales, ya que no contienen colorantes ni conservantes y permiten ajustar el nivel de dulzor al gusto. Para los más pequeños son una forma divertida de consumir fruta, mientras que los adultos obtienen un snack rico en proteínas procedentes de la gelatina y con los antioxidantes naturales de los arándanos.