Jordi Cruz y su receta del bocadillo que desayuna cada día: "Súper rico en tres minutos"
El chef catalán presume de desayuno saludable: te contamos la receta completa
El truco de los chefs para que unas lentejas normales se conviertan en gourmet
La velocidad a la que vivimos el día a día hace que sea cada vez más necesario seguir unas pautas que nos permitan contar con una rutina lo más saludable posible. El cuidado de la alimentación o el ejercicio físico son dos de los aspectos que, de manera recurrente, los expertos nos animan a prestar atención.
En ese sentido, cada vez son más las recetas y los consejos culinarios que podemos encontrar a golpe de clic para cuidar lo que comemos y también para sugerirnos nuevas ideas con las que mantener nuestra rutinas saludables. Uno de los expertos que más atención ha dedicado a esto recientemente es el televisivo Jordi Cruz. El chef catalán, a través de sus perfiles en redes sociales, va dejando interesantes propuestas que nos permiten comer de manera sana sin necesidad de repetir constantemente los mismos platos. Un aspecto fundamental para que alimentarnos de forma saludable no se convierta en una sucesión rutinaria de recetas que acaban cansándonos.
Con ese marco de fondo hoy os traemos una propuesta que el mismo Jordi Cruz ha compartido en su Instagram. Se trata de un bocadillo casero, pero que además es muy saludable. El afamado chef asegura que lo toma como desayuno, ya que le aporta los nutrientes necesarios para comenzar el día con fuerza.
Este desayuno, al que el cocinero catalán también hace referencia en una entrevista para Men’s Health, es una suerte de sandwich casero hecho con una especie de pan de espinacas y brócoli que hace el propio chef “en sólo tres minutos”, aunque eso se refiere al tiempo que requiere el microondas. El caso es que según dice el experto culinario, es una receta muy sana que se hace de manera sencilla en casa.
Además del pan, al que Cruz espolvorea unas semillas, el cocinero recomienda usar ingredientes altos en proteínas para que el bocadillo reúna todos los condicionantes para cumplir con nuestras necesidades de nutrientes a la hora de comenzar el día con energía. Por ahí, el chef catalán anima a echar queso, lechuga, huevo cocido, aguacate o tomates, así como un queso crema típico de Portugal que puede servirnos para eliminar otras salsas con mayor aporte calórico.
Receta de bocadillo saludable de espinacas y brócoli
Receta de bocadillo saludable de espinacas y brócoli
Ingredientes
Para el relleno:
- Una loncha de queso
- Unas hojas de lechuga
- Un huevo cocido
- Tomate verde partido en láminas
- Medio aguacate laminado
- Queso crema
- Una pizca de cilantro fresco
Elaboración
Preparamos el brócoli y las espinacas
Lavamos las espinacas y el brócoli y lo hervimos en el microondas durante poco más de un minuto en un recipiente con tapa y apto para ello. También podemos hacerlo en la cocina, poniéndolo durante cuatro minutos a fuego fuerte.
Batimos los ingredientes
Echamos los huevos, la harina de almendra, el polvo de hornear y la sal en la batidora y lo batimos. Después añadimos las verduras y lo pasamos bien hasta que quede una mezcla lo más líquida posible.
Cocinamos la mezcla
Echamos la mezcla en un recipiente apto para microondas, que habremos engrasado con aceite de oliva. Cocinamos durante tres minutos a 800 W sin tapar.
Dejamos enfriar y cortamos el pan resultante por la mitad de forma horizontal, para rellenarlo posteriormente. Si queremos podemos tostarlo en la sartén con un poco de aceite (o en la tostadora).
Añadimos el relleno
Por último, limpiamos la lechuga y el tomate y lo cortamos en tiras, laminamos también el aguacate y el huevo duro y rellenamos el pan con todos los ingredientes mencionados. ¡Qué aproveche!