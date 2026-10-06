Iván Fuente 06 OCT 2026 - 08:00h.

El chef catalán presume de desayuno saludable: te contamos la receta completa

El truco de los chefs para que unas lentejas normales se conviertan en gourmet

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La velocidad a la que vivimos el día a día hace que sea cada vez más necesario seguir unas pautas que nos permitan contar con una rutina lo más saludable posible. El cuidado de la alimentación o el ejercicio físico son dos de los aspectos que, de manera recurrente, los expertos nos animan a prestar atención.

En ese sentido, cada vez son más las recetas y los consejos culinarios que podemos encontrar a golpe de clic para cuidar lo que comemos y también para sugerirnos nuevas ideas con las que mantener nuestra rutinas saludables. Uno de los expertos que más atención ha dedicado a esto recientemente es el televisivo Jordi Cruz. El chef catalán, a través de sus perfiles en redes sociales, va dejando interesantes propuestas que nos permiten comer de manera sana sin necesidad de repetir constantemente los mismos platos. Un aspecto fundamental para que alimentarnos de forma saludable no se convierta en una sucesión rutinaria de recetas que acaban cansándonos.

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Con ese marco de fondo hoy os traemos una propuesta que el mismo Jordi Cruz ha compartido en su Instagram. Se trata de un bocadillo casero, pero que además es muy saludable. El afamado chef asegura que lo toma como desayuno, ya que le aporta los nutrientes necesarios para comenzar el día con fuerza.

Este desayuno, al que el cocinero catalán también hace referencia en una entrevista para Men’s Health, es una suerte de sandwich casero hecho con una especie de pan de espinacas y brócoli que hace el propio chef “en sólo tres minutos”, aunque eso se refiere al tiempo que requiere el microondas. El caso es que según dice el experto culinario, es una receta muy sana que se hace de manera sencilla en casa.

Además del pan, al que Cruz espolvorea unas semillas, el cocinero recomienda usar ingredientes altos en proteínas para que el bocadillo reúna todos los condicionantes para cumplir con nuestras necesidades de nutrientes a la hora de comenzar el día con energía. Por ahí, el chef catalán anima a echar queso, lechuga, huevo cocido, aguacate o tomates, así como un queso crema típico de Portugal que puede servirnos para eliminar otras salsas con mayor aporte calórico.

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Receta de bocadillo saludable de espinacas y brócoli