Varios testigos aseguraron que Alexander había discutido con una mujer antes de saltar por encima de la barandilla del muelle

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Existen varias incógnitas alrededor de la muerte de Alexander Haskin, el actor de 38 años que murió en el famoso muelle de Santa Mónica, California. El intérprete, conocido por su papel en 'You', falleció el pasado 16 de noviembre en unas circunstancias que todavía se están investigando, según informa 'Hola!'.

Todo ocurrió alrededor de las 16:06 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de que había un hombre en el agua, cerca del extremo oeste del popular muelle de Santa Mónica.

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Los equipos de rescate lo buscaron hasta que lo localizaron sumergido en el agua. Una vez a bordo de una embarcación, intentaron reanimarlo y continuaron haciéndolo cuando lo trasladaron al muelle. Pero fue declarado muerto a las 16:56 horas, unos 50 minutos después de recibir el aviso.

La discusión con una mujer

Tal y como se indica en 'California Post', varios testigos aseguraron que Alexander había discutido con una mujer, a la que presuntamente dio una bofetada, antes de saltar por encima de la barandilla del muelle. Aunque la Policía ha dado una versión diferente.

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Según explicó el teniente Lewis Gilmour a 'Los Angeles Times', las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el actor estaba solo y no había tenido contacto con nadie en los momentos inmediatamente anteriores al incidente. Las autoridades continúan investigando lo sucedido y, por ahora, la causa oficial de la muerte sigue sin determinarse.

El extraño mensaje a su padre

El testimonio de su padre es una de las partes más desconcertantes del caso. Según contó él al medio citado, Alexander le había enviado un mensaje de texto la misma mañana de su muerte. Aunque ha preferido no revelar su contenido, ese último contacto ha dejado a la familia con más preguntas que respuestas.

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Padre e hijo habían hablado por teléfono dos días antes, durante casi una hora. Dana recuerda que Alexander estaba de buen humor y tenía muchas ganas de reunirse con su familia para celebrar el Día de Acción de Gracias. "Era un tipo alegre", aseguró su padre, que lo recuerda como una persona divertida, inquieta y con muchas aficiones.

En declaraciones a 'California Post', reconoció su desconcierto: "Sigue siendo un gran misterio para nosotros… seguimos preguntándonos por qué".

Un hombre con muchas pasiones

Alexander Haskin creció en Long Beach, California, donde desarrolló su pasión por la música y aprendió a tocar el piano. Después de estudiar en el Long Beach City College, ingresó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó en labores de seguridad. Más tarde se dedicó al deporte, el culturismo y la nutrición, hasta convertirse en entrenador personal.

Con el tiempo decidió probar suerte como actor y consiguió pequeños papeles en series como 'You', 'The Rookie' y 'Mayans M.C'.. Su padre recuerda que estaba muy orgulloso de estos trabajos y que toda la familia disfrutaba de sus apariciones televisivas. El intérprete vivía solo en un pequeño apartamento de Los Ángeles y le gustaba dividirse el tiempo para divertirse con sus pasiones.