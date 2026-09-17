Redacción Gastro 17 SEP 2026 - 11:59h.

Martín Berasategui, Dani García y José Andrés tienen su propio truco para conseguir unas lentejas especiales

Aunque la base suele ser la misma, pequeños cambios pueden transformar por completo unas lentejas en un plato gourmet

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Hay recetas que nunca pasan de moda y las lentejas son una de ellas. Se trata de un plato de cuchara, sencillo y de toda la vida, que admite tantas versiones como cocineros se pongan delante de los fogones. Porque, aunque la base suele ser la misma, pequeños cambios pueden transformar por completo el resultado.

Y es ahí donde está la clave: en ese ingrediente, ese gesto o ese truco que marca la diferencia. Lo que para muchos es un plato cotidiano puede convertirse, con la técnica adecuada, en unas lentejas de auténtico nivel gastronómico.

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Hoy ponemos el foco en los secretos de tres grandes cocineros. Tres maneras diferentes de elevar una receta tradicional sin perder su esencia. Martín Berasategui, Dani García y José Andrés tienen su propio truco para conseguir unas lentejas especiales. Tres claves sencillas que pueden cambiar para siempre la forma de preparar este clásico de nuestra cocina.

El truco de Berasategui

Uno de los grandes miedos al preparar lentejas es que queden duras después de la cocción. Para evitarlo, Martín Berasategui tiene un truco muy sencillo que permite saber si es necesario ponerlas a remojo.

La clave está en morder una lenteja en crudo. Si se parte con facilidad, no hace falta ponerla a remojo: podrá cocinarse sin problemas. Pero si cuesta romperla o resulta prácticamente imposible, significa que la lenteja está más seca. En ese caso, el consejo del chef es claro: dejar las lentejas en remojo la noche anterior. Un gesto sencillo que puede marcar la diferencia.

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El toque de Dani García

Dani García también tiene su particular manera de preparar este clásico. Su receta comienza sin sofrito: cuece las lentejas directamente en un caldo de verduras, junto a una zanahoria entera y chorizo fresco.

El sofrito lo prepara aparte, con puerro, pimiento, cebolla y tomate, al que añade carne de ñora y pimentón dulce. Y aquí llega uno de sus trucos: cuando las lentejas están cocidas, retira la zanahoria y el chorizo y las incorpora al sofrito para que las lentejas absorban todo su sabor.

Pero todavía queda un último paso. Dani García tritura la zanahoria y el chorizo, ya sin piel, con un poco de caldo y vuelve a incorporarlos a la preparación. Así consigue una textura más cremosa y un sabor a chorizo mucho más integrado y suave.

El secreto de José Andrés

En el caso de José Andrés, el secreto está en un recuerdo de infancia. Hay un truco que el chef ha conservado de su madre y que sirve para potenciar el sabor: sofreír la cebolla por separado y dejar que se caramelice ligeramente antes de añadir pimentón ahumado de La Vera.

Esa mezcla se incorpora después a la olla, cuando las lentejas ya están hirviendo. Un pequeño gesto que, según José Andrés, consigue intensificar notablemente el sabor del plato.