Rosalía se llevó todas las miradas en la alfombra roja tras aparecer con un llamativo tocado de un pájaro blanco sobre la cabeza

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El Palau Sant Jordi se vistió de gala para acoger una nueva edición de LOS40 Music Awards Santander 2026, una cita que coincidió con el 60º aniversario de la emisora. Las mayores estrellas del panorama musical actual desfilaron en este evento y se repartieron los galardones que confirmaron el reinado absoluto de Rosalía, según informa 'Hola!'. La cantante consiguió cuatro estatuillas y Aitana se llevó dos de los premios principales.

La gala estuvo repleta de emociones, humor y espontaneidad. Por eso, hacemos un repaso de los momentos más destacados de este gran evento.

El gesto viral de Rosalía con su hermana Pili

Rosalía se llevó todas las miradas en la alfombra roja tras aparecer con un llamativo tocado de un pájaro blanco sobre la cabeza. La artista catalana arrasó en la gala llevándose cuatro galardones, entre ellos el de Mejor Álbum por LUX y el Golden Award a Artista Global del Año.

Pero el momento más íntimo lo vivió cuanto subió a recoger el premio a Mejor Vídeo Musical por Berghain. La artista invitó a su hermana y mano derecha en sus proyectos visuales, Pili, tras indicar que ella fue la verdadera artífice del videoclip. Además, durante sus agradecimientos, dejó una de las frases más comentadas de la velada dirigida a su familia: "Yaya, ya puedes dejar de preguntarme cuándo me voy a buscar un trabajo normal".

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Aitana, rodeada de sus mejores amigas

Aitana fue otra de las grandes protagonistas de la noche. Vestida de tonos rosa palo, la artista ganó los premios a Mejor Canción por Superestrella y Mejor Gira Nacional por Cuarto Azul World Tour. Al subir al escenario para agradecer el cariño del público, la cantante decidió romper el protocolo y pronunciar su discurso íntegramente en catalán.

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La cantante le dedicó su triunfo a sus mejores amigas de toda la vida de Sant Climent del Llobregat, que la acompañaban desde las gradas del Palau Sant Jordi. Ella afirmó que sus amigas la han acompañado desde el principio, y “nunca le han soltado la mano".

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El inesperado momento de Estopa cantando a capela 'Como Camarón'

Estopa acudió a la gala para recoger el Golden Music Award en reconocimiento a toda su trayectoria. En la escaleta oficial no estaba previsto que actuasen pero el público empezó a pedirlo a gritos cuando subieron al escenario.

David Muñoz no se lo pensó dos veces y se lanzó a cantar a capela los primeros versos de 'Como Camarón', desatando la locura colectiva en todo el Palau Sant Jordi. David Muñoz no se lo pensó dos veces y se lanzó a cantar a capela los primeros versos de Como Camarón, desatando la locura colectiva en todo el Palau Sant Jordi.

Aunque vivieron otro momento especial. Ambos fueron los encargados de entregarle a Rosalía el premio a Mejor Álbum. Al abrazarlos, la cantante confesó ante el micrófono el significado que tenía aquel encuentro: "Mi primer concierto fue aquí, en el Palau, y fue de Estopa. Esto es como que se cierra el círculo".

El abrazo entre Rosalía y Guitarricadelafuente

Rosalía volvió a subir al escenario para entregar el Premio Especial Fenómeno Cultural del Año al músico benicense. Rosalía le dedicó unas palabras llenas de admiración, destacando su sensibilidad artística y el impacto de proyectos como 'La bola negra'.

Guitarricadelafuente recogió el testigo visiblemente emocionado, agradeciendo el gesto y reivindicando el buen momento que atraviesa la música española.

Alaska y su icónico momento cantando 'A quien le importa'

Alaska, que recibió el Golden Music Award por sus más de cuatro décadas en la música, agradeció el reconocimiento recordando sus inicios y lanzando un mensaje que fue recibido con una ovación sonora: "Siempre fui la rara y sigo siendo la rara".

La artista puso a todo el público en pie y coreando al unísono los primeros acordes de 'A quién le importa', un himno intergeneracional que unió en un mismo coro a veteranos de la industria y a las futuras promesas del panorama musical.