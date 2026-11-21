Esta polémica nació con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en Móstoles

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La cantante Lola Índigo no ha dejado pasar la oportunidad de dejar un mensaje para Isabel Díaz Ayuso al recoger el premio a Mejor colaboración en LOS40 Music Awards, celebrados este viernes en Santander, por Pa ti toa <3 con la también andaluza Ana Mena.

"Hay algo que nos une mucho que es ser de Andalucía. Y quería decir, que viva Andalucía. Que vivan los garrapateros, que viva el pueblo trabajador de Andalucía, los artistas de Andalucía que son todos unos currantes. Y el que no lo entienda, que se venga y lo vea con sus ojos", ha dicho la cantante.

"Andalucía la última siempre en puestos de trabajo, un desastre", afirmó Ayuso

Esta polémica nació con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en plena campaña para el 29-N en Móstoles: "Muchos de aquí sois andaluces y por eso estáis viviendo en Madrid. Durante 40 años, gracias a esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos... Fracaso escolar, abandono escolar, corrupción".

"Andalucía la última siempre en puestos de trabajo, un desastre. Los centros de salud cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones. La decadencia llama a la decadencia, que no nos acostumbremos a ella, porque si te acostumbras te van a pisar todo en la vida", añadió.

Ayuso se defendió recalcando que se refería al PSOE

El partido entendió que no se refería a los andaluces sino al PSOE. El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Repullo, defendió que la presidenta madrileña "es una amante de de Andalucía, viene cada vez que puede, nos tiene un cariño muy especial a todos los andaluces".

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Pero las críticas ya aparecieron y la oposición cargó contra Ayuso. José Ignacio García, de Adelante Andalucía, directamente le pidió que "se lavara la boca antes de hablar de los andaluces y andaluzas". Por su parte, Ayuso se defendió en un tuit asegurando que "se mete con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE".