Una receta de las de siempre que demuestra que, cuando el producto es bueno y está bien acompañado, no necesita demasiado para brillar

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Las sardinas en escabeche son un plato que soluciona una comida o una cena rápidamente. Sabrosas, jugosas y envueltas en una preparación aromática que gana matices con el reposo, son una de esas elaboraciones tradicionales que merece la pena recuperar para tener siempre algo especial preparado en casa.

Aprender cómo preparar sardinas en escabeche llenas de sabor y perfectas para tener siempre listas es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Unas buenas sardinas y una combinación equilibrada de aceite, vinagre y diferentes aromáticos son suficientes para transformar uno de los pescados más populares de nuestra cocina en un plato lleno de personalidad.

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El resultado tiene, además, esa versatilidad que tanto buscamos en el día a día. Puedes servirlas como aperitivo acompañadas de un buen pan, incorporarlas a una ensalada, preparar una tosta o convertirlas en protagonistas de una comida informal. Incluso pueden ser ese pequeño bocado que aparece sobre la mesa cuando queremos preparar algo especial sin empezar a cocinar desde cero.

Y es que precisamente ahí reside parte del encanto del escabeche, prepararlo con antelación juega a nuestro favor. El tiempo de reposo permite que los sabores se integren y que las sardinas vayan absorbiendo los aromas de la elaboración. Lo que inicialmente parece una receta sencilla termina convirtiéndose en un plato intenso, aromático y tremendamente apetecible.

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Sardinas: pequeñas, sabrosas y con muchas posibilidades en la cocina

Las sardinas son uno de esos ingredientes capaces de ofrecer muchísimo sin exigir preparaciones demasiado sofisticadas. Pertenecen al grupo de los pescados azules y destacan por aportar proteínas, grasas omega-3 y diferentes vitaminas y minerales. Una combinación que las convierte en un alimento interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada.

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Uno de sus nutrientes más conocidos son precisamente los ácidos grasos omega-3, asociados al funcionamiento normal del organismo y especialmente conocidos por su papel dentro de una dieta orientada a cuidar la salud cardiovascular. A ello se suma su contenido en proteínas, necesarias para el mantenimiento de la masa muscular, entre otras funciones.

Dependiendo de cómo se consuman, las sardinas también pueden aportar minerales como el calcio y el fósforo, además de vitaminas como la D y algunas del grupo B. Son, por tanto, un buen ejemplo de cómo un ingrediente sencillo y tradicional puede ocupar un lugar muy interesante en nuestros menús.

Pero si algo hace especialmente atractivas a las sardinas es la enorme cantidad de posibilidades que ofrecen cuando entramos en la cocina. El escabeche cambia completamente la experiencia.

Qué es el escabeche y por qué combina tan bien con las sardinas

El escabeche es una técnica culinaria tradicional basada en cocinar y aromatizar un alimento con una preparación en la que normalmente intervienen vinagre, aceite y diferentes ingredientes aromáticos. Cebolla, ajo, laurel, pimienta o pimentón son algunos de los compañeros habituales, aunque existen muchísimas versiones y cada receta puede encontrar su propio equilibrio.

Una de las claves está precisamente en el vinagre. Su acidez proporciona al plato ese carácter tan reconocible y crea un interesante contraste con alimentos de sabor intenso. El aceite ayuda a redondear el conjunto y aporta una sensación más untuosa, mientras que las especias y aromáticos van dejando lentamente su huella.

Y con las sardinas funciona especialmente bien. Al tratarse de un pescado azul con un sabor marcado, la sardina admite perfectamente la intensidad del escabeche. La acidez del vinagre ayuda a equilibrar su carácter graso, mientras que el aceite y los aromáticos envuelven el pescado y consiguen que el resultado sea profundo sin resultar pesado.

Además, el reposo forma parte del encanto de la receta. Una vez preparado el escabeche y combinado con las sardinas, darle tiempo permite que los sabores se mezclen. La cebolla se impregna del conjunto, las especias perfuman el aceite y el pescado va adquiriendo todos esos matices.

Por eso es una receta especialmente interesante para preparar con antelación y conservar correctamente refrigerada. En lugar de tener que cocinar justo antes de sentarnos a la mesa, podemos dejarla preparada y servirla cuando nos apetezca, respetando siempre unas buenas condiciones de manipulación y conservación del pescado.