Una combinación sencilla, elegante y perfecta para cualquier época del año

Cómo hacer una cecina riquísima y más barata en tu casa

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Hay recetas que consiguen envolverte en una sensación de calma desde el primer bocado. Estos udon con setas y yema de huevo son un claro ejemplo. Su caldo aromático, la textura suave de los fideos y el toque cremoso de la yema hacen que cada cucharada resulte reconfortante, equilibrada y llena de sabor. Lo mejor es que apenas necesitas un cuarto de hora para disfrutar de un plato que parece salido de un pequeño restaurante japonés.

Si te apetece una receta rápida, cremosa y llena de matices, esta propuesta se convertirá en una de tus favoritas. En solo 15 minutos tendrás un plato inspirado en la cocina asiática, perfecto tanto para una comida ligera como para una cena reconfortante.

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Qué son los udon y por qué:

Los udon son uno de los grandes clásicos de la gastronomía japonesa. Se trata de unos fideos gruesos elaborados tradicionalmente con harina de trigo, agua y sal, cuya principal característica es su textura suave, firme y ligeramente elástica.

A diferencia de otros fideos asiáticos más finos, los udon destacan por su grosor y por la capacidad que tienen para absorber el sabor del caldo o de las salsas sin perder consistencia. Esa cualidad los convierte en un ingrediente muy versátil que puede servirse tanto en sopas calientes como en recetas salteadas o incluso frías durante los meses de verano. Su origen se remonta a varios siglos atrás y forman parte de la cocina tradicional japonesa desde hace generaciones.

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Además, son una excelente base para preparar comidas completas en muy poco tiempo. Gracias a que muchos de los fideos que se comercializan ya vienen cocidos, basta con calentarlos unos minutos para tenerlos listos y disfrutar de una receta rápida sin renunciar al sabor.

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Udon, setas y yema de huevo:

Si hay una combinación capaz de conquistar a cualquier amante de la cocina asiática, esa es la formada por los udon, las setas y una yema de huevo cremosa. Tres ingredientes sencillos que, juntos, crean un plato lleno de matices y con una textura difícil de igualar.

Las setas son las encargadas de aportar el característico sabor umami, ese quinto sabor tan presente en la cocina japonesa y responsable de esa sensación de profundidad que hace que cada cucharada resulte más intensa. Champiñones, shiitake, portobello o una mezcla de varias variedades funcionan de maravilla en esta receta.

Los udon absorben parte del caldo mientras mantienen su textura firme y agradable. Cada bocado combina la suavidad de los fideos con el aroma de las setas, creando un conjunto muy equilibrado y reconfortante.

Sin embargo, el auténtico toque especial llega al final. La yema de huevo se incorpora justo antes de servir para que el calor del caldo la cocine ligeramente. Al romperla con los palillos o la cuchara, se mezcla con el resto de ingredientes y aporta una cremosidad natural que transforma por completo el plato.