Los hermanos Roca abren su primer restaurante fuera de España: así es su imperio hostelero

Es el clan culinario por excelencia de la gastronomía española: los hermanos Roca. Joan, Josep y Jordi Roca Fontané han conseguido alzarse un nombre en la gastronomía mundial desde su epicentro, El Celler de Can Roca , restaurante fundado en 1986 y que ha sido considerado en varias ocasiones como el mejor del mundo y cuenta con tres estrellas Michelin . Dirigido por los tres hermanos, el restaurante no es, ni de lejos, el único negocio que gestionan. ¿El último? Su primer restaurante fuera de España .

Los chefs abrirán su primer negocio internacional en la destilería de The Macallan, la marca de whisky escocés de malta, después de más de una década de acuerdo con la firma, que ya cuenta con 200 años de historia. Los Roca han confirmado que han tenido muchas ofertas sobre la mesa para su expansión internacional, pero se aventuran ahora por la buena relación que guardan con The Macallan, dando como resultado The Macallan TimeSpirit x El Celler de Can Roca.