Allí puede dar rienda suelta a su pasión a través de las más de 400 referencias que ha llevado a Rusticana. “Selecciono los vinos personalmente. Todos los que vendo, o casi, los he probado y me tienen que gustar mucho. No vendo nada que no me apasione. Gracias a mi experiencia como catador internacional, tengo un gusto amplio, pero siempre busco que todo lo que ofrezca sea excelente. Todos son equilibrados, fáciles de beber y agradables. No encontrarás aquí vinos astringentes o pesados que te cansen tras una copa. Incluso los más complejos y elegantes deben ser accesibles al paladar, pero con profundidad y matices. Es una búsqueda constante de vinos que emocionen”, nos explica.