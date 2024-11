El 'sacacorchos' que te deja servirte una copa de vino sin abrir la botella

Abrir una botella de vino tiene su técnica para que el corcho salga totalmente limpio y no se rompa, un estropicio que, por desgracia, le ha ocurrido a más de uno dejando parte de ese corcho nadando en el interior de la botella. Por eso es fundamental saber cómo sacarlo o tener un buen sacacorchos . Y ya si quieres innovar más, Coravin tiene el sistema perfecto para beber vino sin tener que retirar el corcho, ahora además con un objetivo sostenible.

Coravin, líder mundial en conservación del vino, va a lanzar su nuevo sistema Six+ Forest Green dentro de su gama Timeless. Se trata de una edición especial para apoyar la reforestación en la que van de la mano de la asociación sin ánimo de lucro One Tree Planted, como parte de su compromiso en la reducción tanto de la huella de carbono de la empresa como del desperdicio mundial de vino.

A través de esta nueva colaboración, Coravin se compromete a plantar un árbol por cada sistema Timeless Six+ Forest Green de edición limitada que venda en su web. El objetivo con esta iniciativa es poder plantar 15.000 árboles en todo el mundo.

“La inspiración detrás de Coravin fue permitir a los entusiastas del vino disfrutar y saborear sus vinos favoritos sin miedo a que se estropearan. Once años después, estoy encantado de ver que cada segundo de cada día se sirve una copa de vino conservado con Coravin, lo que suma casi 300 millones de copas de vino servidas hasta la fecha. Este increíble hito pone de relieve nuestro impacto en la reducción del desperdicio de vino y la transformación de la forma en que la gente de todo el mundo disfruta de sus vinos. Nuestra última edición limitada, el sistema Forest Green Timeless Six+, junto con nuestro apoyo a One Tree Planted ejemplifica nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad, al tiempo que continuamos con nuestra misión de inspirar la exploración del vino”, asegura Greg Lambrecht, fundador e inventor de Coravin.