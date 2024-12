The 007 anima a los clientes a hablar con el camarero para servir 'the bespoke martini', un cóctel que se elabora al gusto del consumidor. La carta del local incluye el vodka martini (con vodka Belvedere, vermú seco y cáscara de limón), 'the vesper' (con vodka de la misma marca, vermú blanco y ginebra), 'the dirty martini' (con vodka, vermú y licor de oliva) y el combinado 'The 007' (con martini de lujo Belvedere 10, vodka Belvedere 10 y vermú seco).