Las cuatro cafeterías españolas que están entre las 100 mejores del mundo

El Coffee Fest Madrid ha traído el primer The World’s 100 Best Coffee Shops, el que ya es el primer ranking mundial de cafeterías que nos dice dónde tomarnos el mejor café que probablemente vamos a tomar en nuestra vida (o eso es lo que prometen). Si quieres irte al número uno de la lista no te vamos a engañar, te espera un largo viaje para probar el que es el café perfecto, que se encuentra en Toby’s Estate Coffee Roasters, la cafetería de Sídney (Australia) que ha sido elegida como la mejor del mundo. El podio lo completan Onyx Coffee LAB, en Estados Unidos, y Gota Coffee Experts, en Austria, que ocupan el segundo y el tercer puesto, respectivamente.