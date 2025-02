Con frecuencia he comentado que Mario Sandoval es un chef que ejerce la vanguardia, sin ausentarse de las certezas culinarias que saboreó en su infancia. Su acreditado vínculo con la evolución gastronómica actual atiende también, sin falta, especialidades concebidas desde antaño en el Coque original de Humanes; como el colosal asado artesano del lechón, indispensable entre sus especialidades constantes.

No es gratuita ni artificiosa la iniciativa. Anidó siempre en las inquietudes de los Sandoval, porque su madre estuvo al frente de Coque durante décadas y fidelizó una clientela de la retaguardia del Madrid provincial con guisos acreditados domésticos, hasta que el potencial culinario de Mario reveló su frescura y la sustituyó. Antes de dejarnos, Teresa Huertas se mantuvo pendiente de la acogida a la clientela, celebrando la renovación que trajeron el joven chef y sus hermanos, estimulando su reinterpretación de los productos y las formas de siempre .

Me consta, pues la conocí desde que se produjo el relevo y percibí su emotividad ante versiones inesperadas de Mario en platos de cuchara remotos, como su emulsión de las almortas con huevo de codorniz o la sopa de perdiz con moluscos, el páramo y mar del pichón relleno de cigalas o las brandadas de bacalao revestidas de Pavía. Ahora “prefiero comer en la sala y mirar cómo trabajan; eso me abre el apetito”, comentaba con ironía. Su vida fueron sus hijos y la hostelería diaria. Dijo “yo me voy a morir con las botas puestas” y así fue, aunque su legado se reafirma ahora en el ánimo de Rafa, Diego y Mario al verificar sus guisos en la mantequería casera recién abierta.