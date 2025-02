El título de la serie es el de una cadena hotelera ficticia, pero en la realidad los capítulos se graban en los hoteles de Four Seasons. La localización principal elegida para el rodaje de la tercera parte de ‘The White Lotus’ es el Four Seasons Resort Koh Samui, un lugar que ofrece la posibilidad de alojarse en villas de lujo con piscina infinita privada y vistas a la playa. En este paraíso tropical no faltan las opciones de relax y entretenimiento, entre las que se encuentras varias experiencias gastronómicas de lujo que no están al alcance de todos los bolsillos.