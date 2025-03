¿Puede triunfar hoy en día un restaurante que no tiene carta, que no tiene redes sociales, que no permite reservas y que solo cuenta con cuatro mesas? Estas son las características que distinguen a un icónico establecimiento que visitaron en su momento famosos muy conocidos en todo en el mundo y que reabrió sus puertas después de estar cerrado durante cuatro años debido a la pandemia. Se trata de Don Carlos (Brandsen, 699, Buenos Aires), un lugar que no sigue modas y que continúa rigiéndose por sus propias reglas.