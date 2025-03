Para Susi Díaz, el tercer Sol Repsol es un premio al trabajo bien hecho, pero no un objetivo en sí mismo. “No te levantas cada día para conseguir un Sol”, afirma con rotundidad. “Yo me tengo que levantar todos los días para motivar a mi equipo, para que mi cliente sea súper feliz, para que el que vaya a La Finca me diga ‘Dios, qué bien he comido’”.