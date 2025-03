Qué tiene de especial el mejor torrezno del mundo: "No debe estar muy frito"

Un año más el mejor torrezno del mundo se hace en España. No podía ser de otra forma, ya que si hay un torrezno reconocido a lo largo y ancho del planeta no es otro que el de Soria, que hace unos meses logró la Indicación Geográfica Protegida (IGP). No obstante, y aunque puedas pensar que ahí se hace el mejor, que no hay duda de que vas a degustar unos exquisitos, el mejor torrezno recién cocinado del mundo se prepara en Zaragoza, en el Café Chicago, que por segundo año consecutivo se ha llevado el galardón y lo convierten en un auténtico referente.