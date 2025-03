Para las marcas de moda más codiciadas del mundo ya no es suficiente vender ropa en locales cuidados hasta el más mínimo detalle. Prada es un buen ejemplo de ello, ya que además de ofrecer prendas, cosméticos, joyas, bolsos y otros complementos, dedica parte de sus esfuerzos a proyectos especiales, como abrir negocios de restauración. Una de sus más recientes colaboraciones une la gastronomía con una leyenda del cine, Wong Kar-Wai. El director de películas como 'Deseando amar' ('In the mood for love'), ‘2046’ o ‘Happy together’ es el encargado de concebir Mi Shang Prada Rong Zhai, que se presenta como el primer espacio de restauración independiente de la firma en Asia.